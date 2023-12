Samsung dodělává odolný model Galaxy XCover 7

Zdroj: SamMobile

V pořadí 7. pokračování odolného telefonu Galaxy XCover je opravdu již velmi blízko. Společnost Samsung začíná postupně získávat všechny certifikace potřebné pro vypuštění do oficiálního prodeje. Díky záznamům v jednotlivých databázích si pomalu můžeme dát dohromady seznam možných specifikací. Ovšem první prvky zatím neodhalují žádnou výraznější aktualizaci oproti předchozí generaci.

Model Galaxy XCover 7 ukrytý pod kódovým označením SM-G556B si do přední části zatím připisuje výřez pro selfie kamerku v tradiční tvaru „Waterdrop“. Vnitřní hardwarová sestava bude postavena na čipové sadě Dimensity 6100+ od MediaTeku a 6GB operační paměti RAM. Co se týče odolnosti konstrukce, tak by měla splňovat minimálně MIL-STD-810G a IP68.

Výdrž údajně ovládne článek baterie o velikosti 4 000 mAh, který uživatelé vymění bez potřeby návštěvy servisního střediska. Chybět nemá ani technologie rychlého 25W nabíjení. Mezi síťovými prvky určitě potěší jak podpora sítí 5. generace, tak i technologie NFC. Softwarovou stránku v základu zaštítí operační systém Android 14 běžící pod platformou One UI 6.0.

Mezi zbývající výbavu lze také zařadit funkci Bluetooth 5.3 a jedno akční tlačítko pro vlastní akci. K oficiálnímu oznámení dojde během 1. čtvrtletí roku 2024, takže telefon do té doby bude ještě obsahem několika dalších úniků.

