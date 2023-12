Threads začíná pracovat na podpoře ActivityPub

Zdroj: theguardian (se souhlasem)

V tomto týdnu jsme se dočkali zpřístupnění sociální sítě Threads i v EU, tedy i v Česku. Jak to u novinek bývá, tak se rozjela diskuze českých uživatelů, kteří si s novinkou pohrávají. Je ale otázkou, kolik uživatelů zůstane aktivních. Mezitím se stále pracuje na Threads, přičemž do dnešního dne neexistuje API pro vývojáře ani další možnosti. Na čem se ale pracuje, je na širší podpoře ActivityPub protokolu.

ActivityPub aneb spojení sociálních sítí?

ActivityPub je protokol pro sociální sítě a je decentralizovaného charakteru. Už nyní jej používají některé sociální sítě, jako je například Mastodon. Dočkali jsme se oznámení, že právě Threads bude podporovat ActivityPub, ale ne v plné míře. Test probíhá tak nějak jednocestně.

Současná integrace dovoluje zobrazovat příspěvky z Threads na sociálních sítích s protokolem ActivityPub. To tedy znamení, že uživatelé Mastodon budou moci sledovat příspěvky nějakého uživatele ze sociální sítě Threads. Mark Zuckerberg ve své prohlášení přímo uvedl, že díky tomu bude možné oslovit více uživatelů na jiných sociálních sítích.

Takto to ale vypadá, že chce Threads lovit ve vodách malých sociálních sítí. Problém je, že zde nebude opačná integrace. Takže nebude možné v Threads sledovat účty z jiných sítí. Nevíme, jestli se to vůbec plánuje a co všechno ve výsledku bude k dispozici. Je nutné mít na paměti, že Threads je ještě v plenkách a zatím na této sociální síti Meta prodělává finanční prostředky. Dříve nebo později bude muset řešit finanční stránku věci, co bude znamenat zavedení reklam.

Sice podpora pro ActivityPub, byť částečná, vypadá slibně, tak zatím je budoucnost Threads nejistá. I tak jsme sami zvědaví, co se stane s touto novinkou. Ostatně máme v Threads také profil – threads.net/@dotekomanie. Mimo jiné, nás můžete najít i na Mastodon nebo BlueSky.

