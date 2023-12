Přicházejí YouTube „Playables“ pro Premium účty

Zdroj: droid-life

Výhody služby YouTube Premium aktuálně rozšířila sekce Playables. Jak už název napovídá, jedná se o hry a herní prvky na platformě YouTube. Pro prémiové uživatele jsou zdarma (alespoň prozatím) a přinášejí jednoduchou formu zábavy a relaxace, aniž byste museli cokoliv stahovat do svého mobilu či PC.

Nová sekce Playables

Sekci Playables přidal Google na platformu YouTube minulý týden s tím, že všichni Premium uživatelé zároveň dostali upozornění, že si mohou tuto novinku aktivovat. Poté se do této sekce dostanete jedním kliknutím: naleznete ji na kartě Prozkoumat.

V samotné sekci Playables pak naleznete karty Domů a Procházet. V první z nich se nacházejí hry, které jste již v minulosti hráli a také průběžně aktualizovaný seznam titulů s všeříkajícím názvem Populární. Ten zobrazuje 6 her.

V kartě Procházet je aktuálně okolo 40 titulů, které je možné jednoduše spustit a začít hrát. Skutečně: kouzlo tkví v tom, že není třeba nic stahovat ani instalovat. Prostě si vyberu, kliknu a hraju. Jednodušší už to asi být nemůže.

Hry jsou nyní zdarma

Mezi nejznámější a nejzajímavější dostupné tituly patří namátkou: Angry Birds Showdown, Brain Out či 8 Ball Billiards Classic. Z logických her pak například Daily Solitaire či Daily Crossword.

Zajímavostí je, že přímo na stránce popisující výhody YouTube Premium sám Google uvádí, že služba Playables je k dispozici do 28. března 2024. Zdá se tedy, že společnost ještě nemá úplně jasno v tom, zda o službu bude (či nebude) zájem. V tuto chvíli je tedy především na uživatelích samotných, aby Googlu ukázali, zda se prostřednictvím Playables strefil do jejich zájmu. Ať tak nebo tak, služba samotná je momentálně zdarma (pochopitelně v rámci účtů YouTube Premium). Zda tomu tak bude i v budoucnu, to zatím také není známo.

