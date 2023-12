iPhone 15 Pro; zdroj: Dotekománie

Společnost Apple se v poslední době snaží převést část vývoje svých produktů pod svou střechu. Jednou z aktivit, kterou již delší čas podnikala, byl vývoj svého vlastního 5G čipu. Jak se zdá, úplně se nedaří.

Apple ukončuje vývoj 5G čipů

Podle informací z jihokorejského webu Never napojeného na dodavatelský řetězec aktuálně probíhá restrukturalizace investic určených pro vývoj 5G čipu a společnost se chystá projekt ukončit.

V souvislosti s tím společnost údajně prodloužila kontrakt s dodavatelem Qualcomm, který by měl pro Apple 5G čipy dodávat minimálně do konce roku 2026. Qualcomm byl výhradním dodavatelem těchto technologií. a jak se zdá, ještě nějakou dobu bude. Plány počítaly s tím, že Apple v roce 2026 přejde na své vlastní 5G čipy, což jak se nyní ukazuje, je nereálné. Není jasné, zdali se Apple do vývoje své vlastní technologie v dohledné době bude pouštět.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Apple údajně upouští od vývoje své vlastní 5G technologie

Předchozí článek Přicházejí YouTube „Playables“ pro Premium účty Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama