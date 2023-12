Nanoleaf Shapes Triangles [recenze]

Nanoleaf Shapes; zdroj: Dotekománie

Společnost Nanoleaf stojící za mnoha chytrými světelnými produkty myslím není třeba nějak výrazněji představovat. Dnes už mají v nabídce mnoho chytrých žárovek, světýlek na vánoční stromečky nebo LED panely na zeď mnoha tvarů. My se dnes v recenzi podíváme na trojúhelníky, které zaujmou třeba také plnou podporou Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Matter a dalšími standardy.

Konstrukce

V našem případě se jedná o trojúhelníky o rozměrech 23 x 20 cm, nicméně k dostání jsou ještě menší trojúhelníky nebo hexagony. Všechny tvary lze pak libovolně kombinovat a propojovat, díky čemuž dokážete na zdi vytvořit různé zajímavé obrazce.

My na test dostali devět trojúhelníků a musím říct, že vybrat správný tvar není jednoduché. Pomoci vám může v aplikace Nanoleaf tzv. Layout Assistent, kde si vaše panely můžete libovolně spojovat, využít náhodné uskupení a pak také promítnout v rozšířené realitě.

Samotný panel je vyrobený z plastu, přičemž na zádech nalezneme celkem šest kontaktů pro propojení či připojení napájení. Napájení stačí připojit samozřejmě jen na jeden panel, nicméně je dobré na to myslet. Kabel vám pak totiž musí od obrazce někudy vést do zásuvky. Je to samozřejmě logické, ale mě osobně kabel na zdi celkem ruší. Naštěstí má alespoň 2,5 metru, takže dovést ho do zásuvky není problém.

Instalace panelu na zeď je jednoduchá. Buď můžete panely zavěsit na hřebíky, a nebo je na zeď přilepit dodávanou oboustranou lepenkou. Tuto možnost jsem využil a líbí se mi, že je myšleno i na případnou demontáž – část pásky není lepicí.

Kromě samotných devíti trojúhelníků je ještě v balení ovládací panel, kterým můžete nastavovat jas, měnit režimy a samozřejmě zapnout či vypnout světla. V balení dále dostanete adaptér do české a britské zásuvky.

Jak svítí

Jeden trojúhelník má světelný tok 20 lumenů. Pokud jich tedy na zeď nalepíme devět, dostaneme celkem 180 lumenů a musím z praxe říct, že to už dokáže celkem pěkně osvítit menší místnost. Většinou jsem pak ani nevyužíval maximální jas, jelikož je to až moc rušivé a stačí třeba poloviční. Panel pak svítí všemi barvami a s teplotou 1200K – 6500K. Colour Rendering Index (CRI) je zde 80. Pokud bych byl puntičkář, tak zmíním, že je na trojúhelnících maličko vidět, že světelné zdroje jsou v jeho rozích a podsvícení tak není zcela rovnoměrné.

Trojúhelníky ale nemusí jen svítit, líbí se mi různé příjemné animace, které mohou být také do rytmu hudby. Vybírat můžete buď z mnoha předpřipravených, stáhnout si další v aplikaci Nanoleaf a nebo si jednoduše vytvořit vlastní.

Máme tu pak také možnost automatické regulace jasu s dvěma možnostmi – funkční a ambientní. První při nedostatku světla panely rozjasní, druhá naopak utlumí aby splynuly s okolním prostředím.

Konektivita

V oblasti propojení a konektivity si zaslouží výrobce velkou pochvalu. Nanoleaf Shapes totiž funguje snad se všemi chytrými ekosystémy – je zde podpora pro Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, Razer Synapse, Samsung SmartThings a Homey. Mimo to pak také podporuje univerzální standard Matter, a to buď přes WiFi nebo přes Thread. Umí také sloužit jako Thread brána pro Nanoleaf žárovky a pásky.

Osobně jsem připojit Nanoleaf Shapes do Apple Home a spolehlivost je skvělá. Jediné, na co v rámci Apple Home narážím, je samotné omezení aplikace Domácnost od Applu. Ta totiž zkrátka neumožňuje taková široká nastavení a stále je nutné mít na světla speciální aplikaci Nanoleaf. Chválím aspoň možnost spustit animace trojúhelníku přes scény, které se do Apple Home automaticky přidají.

Nanoleaf Shapes pak dostávají samozřejmě také aktualizace, náš kus obdržel update z verze 7.1.6 na 9.2.4 hned po prvním zapojení. Poté jsem také mohl provést zapojení skrz Thread protokol. Ten slibuje vyšší spolehlivost, rychlejší spínání a také všechna zařízení dokážou být propojena navzájem a tvořit „mesh“ síť. Osobně po upgrade jsem však nepocítil příliš rozdíl, problémy se spolehlivostí jsem předtím neměl a rychlost spínání je stále okamžitá.

Aplikace

Samotná aplikace Nanoleaf pro mobily je rozdělena do několika sekcí. Na domovské obrazovce vidíte přehled svého příslušenství Nanoleaf a můžete jej rovnou ovládat a nastavovat různé scény. Nanoleaf Shapes pak dále umožňují nastavit gesta při dotknutí. Lze dokonce nastavit na každý trojúhelník aktivaci jiné animace. Mimo to na gesta tažením do různých stran jde nastavit například zapnutí, změnu jasu a další.

Dále aplikace v sekci Discover umožňuje hledat nové animace, kde jich je opravdu velké množství i od tvůrců třetích strany. Sekce Resources obsahuje různé návody, tipy a další funkce jako Layout assistent. V aplikaci můžete nastavit také plán na sepnutí v konkrétní čas, to samé lze ale provést také v případě iOS přes HomeKit. Nakonec je zde samozřejmě spoustu nastavení včetně upgrade firmware.

Nanoleaf má ale i aplikaci pro počítače na systémy Windows a MacOS (včetně verze pro Apple Sillicon). Ta umí v podstatě to samé co ta mobilní, ale nabízí i pár funkcí navíc. Mezi tu hlavní patří možnost zrcadlit vaši obrazovku na trojúhelníky. Zde je na výběr několik režimů a v podstatě na základě barev na obrazovce se ukazují stejné barvy na trojúhelnících. Vypadá to moc hezky a připomíná to třeba populární Philips televize s LED diody kolem obrazovky.

Zhodnocení

Cenovka v případě námi testované sady devíti trojúhelníků se v českých obchodech pohybuje kolem 5600 Kč, na oficiálním obchodě Nanoleaf pak 199 eur. To není zrovna lidová cena, na druhou stranu zde dostanete plně funkční standardy chytré domácnosti vybavený produkt připravený i na budoucnost v podobě Matter a Thread.

Panely také svítí moc pěkně, jas je dostatečný a pochválit musím také různé možnosti animací, kde si další navíc můžete stáhnout v aplikaci. Ta existuje dokonce i pro stolní počítače a je také povedená. Jediným menším mínusem je fakt, že je trochu vidět zdroj podsvícení a to není tak rovnoměrné, stejně jako logicky trčící kabel do napájení (ten ale můžete samozřejmě nějak chytře integrovat). Je tak jen na vás, zda jste ochotni investovat do Nanoleaf trojúhelníků, nebo zvolíte levnější alternativu, která ale nebude třeba tak propracovaná. Za mě se jedná o velice pěkný kus chytrého osvětlení na zeď, které může být i účelné, ale zároveň sloužit trochu jako umění místo třeba obrazu.

