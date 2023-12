Instagram nově umožní vytvořit z příběhu šablonu pro použití ostatními uživateli

Instagram zavádí novou užitečnou funkci, která umožňuje vytvořit z příběhu šablonu, kterou mohou následně použít i jiní uživatelé. Nová funkce nese název Add Yours.

V rámci této funkce mohou uživatelé do takové šablony přidat různé své prvky, jako jsou meme, GIFy, fotografie nebo text. Pokud budete chtít na Instagramu zveřejnit svou šablonu, stačí při sdílení příběhu zvolit výběr samolepek a zde vybrat Add Yours, vložit do ní požadovaný obsah a sdílet. Uživatelé, kteří pak budou chtít použít vámi vytvořenou šablonu, jen klepnou na samolepku Add Yours a mohou si do šablony přidat další své prvky a obsah.

Level up your Stories game 📈 by creating your own Add Yours templates.

Now you can pin GIFs, text and images to a template 🤌 pic.twitter.com/IvgDO2GMZU

— Instagram (@instagram) December 15, 2023