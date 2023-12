Google se zřejmě žalobě ve výši 5 miliard dolarů za anonymní režim v Chromu

Zdroj: Dotekomanie

V roce 2020 se rozhořel nový soudní spor. Žaloba byla podána právnickou kanceláří Boies Schiller Flexner na Google kolem anonymního režimu v prohlížeči Chrome. Právníci chtěli odškodnění 5 miliard dolarů, tedy v přepočtu 111,7 miliard korun. Spor ale asi po několika letech končí.

Urovnání dohodou

Google dnes již uvádí při spuštění anonymního režimu v Chromu, že nebudou ukládány informace jako historie, cookies a data webů, ani údaje z formulářů. Současně upozorňuje, že provozovatelé webových stránek i samotní poskytovatelé internetu mohou sledovat aktivitu uživatele. Problém ale je i v tom, že služby Googlu jako třeba Google Ad Manager a Google Analytics mohou nadále sledovat uživatele za určitých okolností, a nejen tyto služby.

Zde se dá jednoduše říci, že se nejedná o dostatečně anonymní režim, k tomu je zapotřebí trochu více technik než jen speciální režim v internetovém prohlížeči. Google se bránil nějakou dobu a uváděl, že každý uživatel je dostatečně informován. Jakýkoliv pokus o zrušení žaloby ale nevyšel.

Nyní se ale dozvídáme, že se právníci z obou stran dohodli na mimosoudním vyrovnání. To ještě neplatí, jelikož ho musí schválit soud, ale neočekává se, že by nevyhověl. Až pak se dozvíme detaily samotného vyrovnání, případně nějaké bližší informace. Google se tak zřejmě vyhnul pokutě 5 miliard dolarů. Současně to ale znamená, že asi nedojde k nějakým velkým změnám.

