Google Disk pro iPhone dostává vestavěný skener dokumentů

Aplikace Disk od Google pro iOS systém získává významnou aktualizaci v podobě přidání skeneru dokumentů, který byl prozatím dostupný pouze pro systém Android.

Novinka přichází poté, co Google aktualizoval rozhraní skeneru v aplikaci Disk pro Android. V pravém spodním rohu se nově zobrazuje barevné plus, pod kterým se skrývá nabídka, jež v sobě zahrnuje i fotoaparát s vestavěným skenerem dokumentů. Ten dokáže dokumenty naskenovat, podporuje i skenování více dokumentů a pomůže s jejich úpravou, ořezem a podobně. Na dokumenty lze následně použít různé filtry, a to jak barevných, tak i černobílé s různými stupni šedi.

Při ukládání do cloudového úložiště Disk Google díky strojovému učení nabídne i správné označené dokumentu (toto je dostupné prozatím v USA), nebo pokud rozpozná, že se jedná o účtenku, nabídne připojení polohy obchodu. Při ukládání je rovněž možné zvolit, do jakého umístění bude dokument uložen. Aktualizace s číslem sestavení 4.2023.46227, která skener dokumentů obsahuje, se momentálně dostává postupně ke všem uživatelům iPhonů a iPadů.

