WhatsApp zavádí možnost skrýt uzamčené chaty

WhatsApp nabízí možnost uzamknout jakýkoliv chat. Stačí dlouze stisknout prstem příslušný chat a v nabídce zvolit „Uzamknout chat“. Takový chat je pak zabezpečený buď heslem do vašeho telefonu, nebo biometrickým údajem v podobě otisku prstu, nebo skenu obličeje.

Uzamčený chat se pak objeví v horní části seznamu chatů. Složku s uzamčenými chaty lze posunem nahoru skrýt a posunem dolu zase odkrýt. Každý další uzamčený chat se pak objeví v této zabezpečené složce. WhatsApp již delší čas testoval úpravu, která přináší možnost složku s uzamčenými chaty úplně skrýt tak, že se nebude zobrazovat s ostatními konverzacemi na hlavní obrazovce.

V aplikaci bude potřeb jít do složky uzamčených chatů a v nastavení zapnout funkci „Skrýt uzamčené chaty“. Následně bude nutné vytvořit tajné heslo, a pokud se bude uživatel do tajné složky chtít dostat, bude muset toto tajné heslo zadat do pole pro vyhledávání. Tato funkce se nyní dostává mezi všechny uživatele a bude dostupná jak v aplikacích pro Android a iOS, tak i ve webové aplikaci a aplikaci pro počítače.

