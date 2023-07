Apple si pohrává s AI, testuje Apple GPT

Zdroj: Apple

Nový trend započala společnost OpenAI se svým produktem ChatGPT, přičemž jsme se dočkali rozmachu do mnoha oblastí, zejména díky firmě Microsoft. Google nesměl stát stranou a představil své řešení v podobě Google Bard. I další firmy se zapojují, ale jedna zatím zůstává stranou a trochu jí ujíždí vlak.

Apple GPT

Apple sice zatím nepředstavil nějaké své řešení, které by konkurovalo ChatGPT nebo Google Bard. Sice zapojuje prvky umělé inteligence, tedy AI, ale zatím jen posiluje své stávající produkty. Dle dostupných informací ale nestojí úplně stranou a má vlastního generativního chatbota, který dostal označení Apple GPT (Generative Pre-trained Transformer).

Údajně se začalo na novince pracovat již v roce 2022 a je založen na Ajax. Apple GPT je zatím jen nástroj, který se testuje interně v Applu. Každý k němu ale nemá přístup a panují kolem používání přísná pravidla. Například nesmí být využíván v nějaké formě ve spolupráci se zákazníky. Na druhou stranu jej mohou používat pro prototypování produktů a případně může asistovat k sumarizování textu, případně pro vyhledávání informací.

Zatím to tedy vypadá, že hrátky Applu spíše cílí na vylepšení uvnitř společnosti. Mark Gurman z Bloomberg, který přišel s těmito informacemi, dodává, že Apple GPT není koncipován jako přímá konkurence pro Bard nebo ChatGPT a zřejmě se nedočkáme veřejného představení a uvedení.

Apple GPT asi zůstane jen interním nástrojem a není jasné, jestli Apple někdy vstoupí na toto pole. Na druhou stranu by asi měl něco představit, jelikož v AI nepatří mezi lídry a zatím to vypadá, že spíše vyčkává, co se bude dít. V tomto případě mu ale může ujet vlak a konkurence dostane značný náskok.

