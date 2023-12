Android Auto nově synchronizuje tapetu

Zdroj: Google

Nedávno jsme se dozvěděli, že Android Auto ukončí podporu pro starší operační systémy. Současně se začalo pracovat na designových změnách spíše drobného charakteru. Google pokračuje a přidává jednu designovou změnu navíc.

Android Auto ukončí podporu pro starší systém a přidává novinku

Tapeta z mobilu

Android Auto nabízí dlouhou dobu možnost změny tapety, ale asi to nikdo jen tak nevyužil, případně to není ani známá funkce. Navíc nastavovat speciální tapetu v Android Auto pro seznam aplikací není zrovna věc, co by každý musel mít.

Zřejmě se na to myslelo a Android Auto dostává funkci synchronizace tapety s mobilním telefonem. Nic není třeba dělat navíc, jednoduše se přetáhne aktivní tapeta do Android Auto. Jakmile ji změníte v mobilu, systém se přizpůsobí.

Samozřejmě je zde možnost vypnutí této synchronizace. Volba se nachází v nastavení přímo v Android Auto. Google novinku spouští ze svých serverů a není pořádně jasné, kterou verzi aplikace potřebujete. Rozšíření mezi všechny uživatele ale může trvat delší dobu.

