Zdroj: Vivo

Čínská společnost Vivo už v úterý 28. listopadu do světa pošle nového zástupce produktové řady Y100, který podle zveřejněného plakátu dostane označení Y100i 5G. I když většina specifikací zůstane pod rouškou tajnosti až do jeho uvedení, tak se nabízí jistá spojitost s jiným již prodávaným modelem. Výrobce by měl mobilní novinku zacílit na mladistvé uživatele.

Všeho dost

Zařízení má vpředu disponovat 6,64palcovým LCD panelem s Full HD+ rozlišením a pro milovníky selfie fotografování bude připravena pouze základní 8megapixelová kamerka. O hlavní výkon se údajně postará čipová sada Dimensity 6020 od MediaTeku postavená vedle 12GB operační paměti RAM nebo 512GB interního úložiště.

Na svých bedrech ponese dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx) a přisvětlovací LED blesk. Celkovou výdrž zajistí článek baterie o velikosti 5 000 mAh, kde nevynechají technologii rychlého 44W nabíjení. Mezi ostatní známé prvky výbavy lze ještě zařadit 3,5mm audio jack či podporu sítí 5. generace.

Některé zdroje ze zahraničí počítají s tím, že telefon bude mít hodně společného se zástupcem Y78 (t1). Případní zájemci si mohou připravit částku kolem 4 990 Kč a na výběr dostanou minimálně ze dvou barevných provedení (modré, růžové).

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Vivo dokončuje dalšího 5G zástupce Y100i

Předchozí článek iPhone 16 by neměl přinést zásadní novinky, Apple spoléhá na nové funkce v iOS 18 Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama