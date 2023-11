Strava zavádí líbivý letecký 3D pohled na vaše aktivity

Zdroj: App Store

Pokud patříte mezi nadšené sportovce, jistě neunikla vaší pozornosti aplikace Strava, která dokáže zaznamenat vaší sportovní aktivitu a přehledně ji pak zobrazi v souhrnu všech nejdůležitějších metrik a pokud jste se pohybovali venku se zapnutou GPS, vidíte také celkou trasu, kterou jste absolvovali.

Strava zavádí novou funkci

Aplikace Strava nebyla zpočátku tak rozšířená jako například konkurenční aplikace Endomondo, nebo RunKeeper. Postupně si jí oblíbilo mnoho sportovců, především pak ti, kteří to s pohybovou aktivitou, ať už to byl běh, nebo cyklistika, mysleli vážně a chtěli mít vyčerpávající přehled o metrikách svého výkonu. Aplikace za svou existenci prošla velkým vývojem a dnes zavádí jednu z nových funkcí, kterou je Flyover, neboli letecký pohled na vaší aktivitu. Tuto funkcionalitu v podstatě přebírá z aplikace FatMap, kterou Strava na začátku letošního roku, získala.

Funkce bude dostupná pouze pro předplatitele, kteří si platí Strava Premium. Pokud budete mít předplatné aktivní, k nové funkci se dostanete tak, že klepnete na libovolnou zaznamenanou aktivitu ve které se vpravo dole objeví tlačítko, který bude možné letecký pohled aktivovat. Důležité je to, že takto si bude možné prohlédnou i všechny historické aktivity. Podobnou funkcionalitu nabízí i služba Relieve do které bylo možné si importovat aktivity ze Strava a Garmin a vytvořit si 3D animaci trasy. Strava však podporu Relieve ukončila a rozhodla se pro své vlastní řešení.

Nová funkce se aktuálně dostává do aplikace pro Android. Uživatelé aplikace pro iOS si budou muset ještě chvíli počkat, pravděpodobně by se tato funkce měla dostávat do aplikace pro iPhony na začátku prosince.

