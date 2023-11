iPhone 15 Pro; zdroj: Dotekománie

Apple letos představil nové iPhony 15, které v zásadě nepřinesly nic převratného a tak mnoho majitelů starších modelů neměla velký důvod k upgradu. Podle toho, jak se začínají vyvíjet spekulace a prognózy, ani příští rok by se pravděpodobně neměla konat žádná revoluce, tedy minimálně na poli hardwarových specifikací nových iPhonů 16.

Nové iPhony 16 a iOS 18

Známý analytik agentury Bloomberg – Mark Gurman, ve svém pravidelném zpravodaji Power On uvedl, že se vetší změny mají údajně odehrávat spíše v oblasti softwaru, které by měl přinést nový systém iOS 18. Apple dokonce údajně dočasně vývoj iOS 18 pozastavil, aby systém očistil od současných chyb, které by bránily dalšímu vývoji. Podle Gurmana Apple údajně plánuje do iOS 18 přidat nové funkce spojené s umělou inteligencí, čímž chce srovnat krok s konkurenčním Googlem.

Gurman tvrdí, že by iPhone 16 neměl přinést žádné hardwarové změny, ačkoliv se ještě nedávno spekulovalo o tom, že by displeje iPhonu 16 Pro a Pro Max měly doznat zvětšení o 0,2 palce na 6,3, resp. 6,9 palce. Pokud by nové iPhony opravdu neměly přijít s ničím zásadním, pak je samozřejmě logické, že Apple bude sázet na iOS 18 a jeho nové funkce. Na druhou stranu, pokud by to měl být pouze iOS 18, který by měl prodeje nových iPhonů podpořit, lze očekávat, že nové funkce spojené s AI budou podporovat zřejmě jen nové iPhony a starší modely budou mít smůlu. Tak jako tak není jisté, že softwarové novinky budou důvodem k přechodu na nový model, ale necháme se překvapit, co si pro nás Apple připraví. Do uvedení nových iPhonů je ještě dlouhý čas a realita může být nakonec zcela jiná.

Zdroj: phonearena.com



Domů Články iPhone 16 by neměl přinést zásadní novinky, Apple spoléhá na nové funkce v iOS 18

Předchozí článek Vivo přepracovalo již dostupný model Y36 Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama