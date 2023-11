Série Samsung Galaxy S24 se má představit v druhé polovině ledna [aktualizováno]

Galaxy S23 Ultra; zdroj: Dotekománie

Aktualizováno 3. 11.

Samsung představil nové možnosti při focení a natáčení a zřejmě se dočkáme ještě několika novinek před uvedením série Galaxy S24. Nyní se ale objevují informace kolem samotného představení. Dle zdrojů má být událost naplánována na 17. ledna, přičemž hlavní keynote bude ve městě San Francisko. Do prodeje mají přijít všechny modely hned na začátku února. Samozřejmě si musíme počkat na zahájení marketingové kampaně, jestli se tyto informace potvrdí.

Aktualizováno 29. 10.

Již se objevily neoficiální rendery všech modelů, tedy Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra. Také zde máme náznaky i kolem specifikací, ale nyní se objevila jedna zajímavá informace od Park Yong-in, ředitele divize System LSI Business Division (CEO) společnosti Samsung Electronics. Ten uvádí, že v příštím roce Samsung zavede podporu pro satelitní komunikaci u mobilních telefonů, přičemž již nyní byly provedeny všechny nutné kroky. Je otázkou, jestli se nabídne zaslání SOS zprávy, obousměrná textová komunikace, nebo i volání. Na tyto informace si budeme muset počkat.

Aktualizováno 4. 9.

Do představení zbývá sice ještě nějaká doba, ale postupně se upřesňují specifikace jednotlivých komponent. Samsung zřejmě u verze Ultra použije jako hlavní foťák HP2SX, což má být optimalizovaná verze současného HP2. Nabídne stejné základní specifikace, tedy rozlišení 200 MPx ( 1/1.3 „,0.6μm). Zřejmě se dočkáme vylepšeného ostření, konkrétně Super Quad Phase Detection.

Aktualizováno 31. 7.

Sice do představení nových top modelů od Samsungu zbývá ještě několik měsíců, tak se postupně objevují nejrůznější náznaky výbavy. Prvně rendery očekáváme až za pár týdnů, ale mezitím zde máme benchmark výkonu modelu SM-S926U, což by měla být americká verze Galaxy S24+. U ní bude pravděpodobně použit Snapdragon 8 Gen 3 s maximální taktovací frekvencí 3,3 GHz, jak ukazují výsledky benchmarku prototypu. Stále ale není jasné, jestli na evropský trh dorazí verze s procesorem Exynos.

Aktualizováno 15. 7.

První informace o nových bateriích u nadcházející série Galaxy S se objevily před pár měsíci. Nyní zde máme doplnění. Dle zdrojů lze očekávat u Galaxy S24 Ultra také značné zrychlení nabíjení. Samsung by mohl nabídnout 65W technologii. Kapacita by měla být 5000 mAh. Zatím se ale ještě neví, jestli těmito novinkami bude vybaven u Galaxy S24+. U základního modelu bude použita běžný technologie baterií, i se nabídne pomalejší nabíjení.

Původní článek 25. 4,

Uvedení špičkového telefon Samsung Galaxy S24 Ultra je ještě daleko, dočkat bychom se ho měli zhruba za deset měsíců, nicméně se již objevují úniky kolem technických specifikací, které s ohledem na třídu, ve které se tento smartphone pohybuje, budou špičkové.

Samsung Galaxy S24 Ultra by mohl získat baterii nové generace

Nejnovější zprávy říkají, že by Galaxy S24 Ultra měl obdržet baterie nové generace. Korejská divize SDI společnosti Samsung má na starost výzkum a vývoj baterií. Podle dostupných informací se výzkumníci snaží přenést technologii skládané baterie, která se používá v odvětví elektromobilů, do mobilních telefonů. V podstatě se ani tak nejedná o změnu chemického složení baterií, ale spíš to, jak jak jsou bateriové články uspořádány za účelem dosažení vyšší hustoty, ušetření místa a tím tak navýšení kapacity.

Například automobilka Audi u elektromobilu Q8 e-tron tuto technologii použila, aby dosáhla vyšší kapacity baterie. Podle zprávy to vypadá, že použitím této technologie by bylo možné u mobilních telefonů dosáhnout navýšení kapacity baterie až o 10 %. Není jasné, zdali tento krok nutně bude v případě Galaxy S24 Ultra znamenat navýšení kapacity, nebo jen zmenšení velikosti baterie, čímž by v těle telefonu vznikl prostor pro další komponenty, nebo by bylo možné vyvinout kompaktnější telefon.

