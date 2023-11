Zdroj: Samsung

Opětovný růst celosvětových dodávek smartphonů by měl přijít během roku 2024

Celosvětové prodeje chytrých telefonů dlouhodobě stagnovaly. Na vině bylo mnoho faktorů, mezi které patřil Covid, výpadek dodávek součástek a v neposlední řadě také světová finanční krize v důsledku mnoha událostí, která měla za následek to, že lidé šetřili a tolik se nepouštěli do nákupů nových telefonů.

Poptávka po chytrých mobilních telefonech začíná opět růst

Pokud v této oblasti prodeje kvetly, pak to byly prodeje repasovaných a použitých telefonů, kdy si zákazníci mohli pořídit svůj model za dostupnější cenu. Tento trend by se ale, dle analýzy společnost Canalys, měl postupně obracet k lepšímu. Již rok 2023 napovídal, že se prodeje konečně zase vrací do normálu. Některé oblasti již v letošním roce zaznamenaly mírný růst a oživení trhy, Latinská Amerika (2 %), Afrika (3 %) a Blízký východ (9 %). V těchto regionech se pro rok 2023 odhaduje 1,13 miliardy celosvětových dodávek chytrých telefonů.

Tento trend by měl pak dle předpovědí nadále trvat i v roce 2024, ve kterém se očekává 1,17 miliardy dodaných telefonů, což by představovalo 4% nárůst oproti roku 2023. Canalys ve své zprávě uvádí, že zákazníci jsou ochotni opět čím dál více utrácet za mobilní telefony. Průměrná prodejní cena chytrých mobilních telefonů se nyní pohybuje kolem 440 dolarů. Výrazným nárůst prodejů se očekává na rozvojových trzích a 33 % všech nových chytrých telefonů by mělo být dodáno v asijsko-pacifickém regionu, kde se nacházejí země, jako je Indonésie, Indie, Jižní Korea, Vietnam nebo Malajsie.

V roce 2024 se rovněž očekává růst na všech klíčových trzích, kromě Severní Ameriky. V Asii, Tichomoří, na Blízkém východě a v Africe se v roce 2024 očekává 6% meziroční růst, zatímco v Evropě se očekává meziroční růst o 7 %. Podle společnosti Canalys by poptávka po nových telefonech měla dlouhodobě růst a očekává se, že v roce 2027 by měla dosáhnout 1,25 miliard dodaných telefonů.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Opětovný růst celosvětových dodávek smartphonů by měl přijít během roku 2024

Předchozí článek Na poli s funkčními telefony pro 3. čtvrtletí dominuje HMD Global se svými Nokia Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama