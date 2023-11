Zdroj: Nothing

Nothing Chat je noční můra z pohledu bezpčenosti

Nothing Chats je nová aplikace s podporou iMessage, což je hlavní přednost této novinky, ale mimo jiné podporuje i RCS standard, který mimo jiné bude Apple podporovat v příštím roce. I tak Nothing Chat měl ambici být zajímavým lákadlem zejména v USA. Zatím byla vydána beta verze, ale jak se ukazuje, aplikace vůbec neposkytuje end-to-end šifrování.

Nothing Chat není bezpečný ani soukromý

Byla vydána beta verze a hned se na ni vrhli nejrůznější experti, kteří záhy objevili závažná pochybení firem Nothing a také Sunbidr, která zajišťuje podporu iMessage. Jen abyste mohli používat službu od Applu, musíte se přihlásit se svým Apple ID. Následně dojde k přihlášení na virtualizovaných počítačích Apple Mac Mini.

Několika expertům se podařilo objevit, že se nepoužívá šifrování za každé situace. Dokonce má docházet k ukládání souborů, fotografií i videí bez šifrování v databázi Firebase. Aby toho nebylo málo, tak v určité chvíli komunikace nejsou zašifrovány e-maily a dokonce ani odkazy na soubory. Dokonce má mít Sunbird přístup ke každé zprávě, kterou pošlete skrze aplikaci.

Problémů je zde mnoho a v podstatě se dá říci, že firmy Sunbird společně s Nothing lhaly o bezpečnosti aplikaci. Většina problémů a nedostatků jde směrem k Sunbird, ale Nothing si nepohlídal celé řešení, což je také problém. Přesnější informace, co je špatně, najdete v článku na 9to5google.

Sice jsme se dočkali vyjádření ze společnosti Sunbird, ale například tvrzení, že použití HTTPS (nešifrovaný typ spojení) je v pořádku, je zcela chybné. Byl vynaložen velký tlak, což vedlo k odebrání aplikace z Obchodu Play. Jednalo se jen o beta verzi, i tak musí být zcela přepracována. Bohužel má pošramocenou pověst a bude to stát mnoho úsilí, aby aplikace získala důvěru.



