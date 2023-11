Zdroj: Motorola

Již brzy do jedné z nejrozšířenějších řad Moto G vstoupí nový model s názvem Moto G24 5G, který by mohl plnit funkci cenově dostupného 5G zástupce. K prvním podrobnostem od zahraničních zdrojů se rovnou připojuje benchmarková platforma Geekbench a ještě více poodkrývá seznam výbavových prvků. Ty nejspíš telefon zařadí rovnou do střední třídy.

Žádná hitparáda

Provedený test u Geekbench detekoval osmijádrový procesor z dílny tchajwanského MediaTeku a operační paměť RAM o velikosti 8 GB, kde se zároveň jako řešení nabízí 128GB interní úložiště. Ačkoliv přesný typ čipu neznáme, tak nejčastěji se skloňuje Helio G85 nebo Dimensity 1080. Ke všemu je vysoce pravděpodobné, že novinka nezůstane u jedné konfiguraci paměti.

Softwarovou část bude zajišťovat operační systém Android 14, k němuž určitě doinstalují vlastní nadstavbu My UX. Jiné zdroje také ještě přidávají 6,58palcový IPS LCD panel s Full HD+ rozlišením, 8megapixelovou selfie kamerku, 5 000mAh baterii včetně 18W nabíjení či dva zadní fotoaparáty (50 + 2 MPx).

Následující dny se nepochybně postarají o další várku specifikací. Předchůdce v podobě Moto G23 dorazil letos v lednu, takže nástupce začne dostávat reálnější obrysy s blížícím se přelomem roku.

Zdroje: gizmochina.com, notebookcheck.net, mysmartprice.com



Domů Články Motorola chystá levný 5G model Moto G24 5G

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama