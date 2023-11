Google Zprávy brzy obdrží podporu Markdown formátování textu

Zdroj: Phone Arena

Aplikace Zprávy od Google v poslední době prochází mnoha změnami, především pak změnami designu. V poslední zprávě jsme vás informovali o tom, že Google Zprávy získávají také podporu nových animovaných reakcí. Další novinkou, která do aplikace Zprávy míří, je podpora Markdown formátování textu.

Markdown formátování v Google Zprávách

Pokud netušíte co to Markdown je, tak vězte, že se jedná o značkovací jazyk pro úpravu prostého textu. Tento text pak lze převádět na formátovaný text, který lze publikovat například ve webových aplikacích, zejména pak v HTML formátu. Pomocí jednoduchých značek lze text formátovat například do nadpisů, tučného písma, nebo seznamů. Podle zjištění zdroje AssembleDebug se podpora Markdown formátování brzy objeví právě v aplikaci Zprávy.

Výhody, které Markdown formátování přináší je, že se jedná o jednoduchý a snadný způsob formátování textu texty ve zprávách bude možné díky této funkci zvýraznit, zdůraznit určité části a celkově tak zprávy získají mnohem lepší možnosti vzhledu, které se budou blížit možnostem formátování textu například v emailech. Novinka je v současné době v beta verzi aplikace a zatím není jasné kdy přesně se dostane ke všem uživatelům.

