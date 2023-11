Xperie od Sony budou digitálně podepisovat fotografie

Xperia 1 V; zdroj: Dotekománie

Dnes už ani nemusíte umět v grafických editorech a nástrojích, abyste si vytvořili realisticky vypadající obrázek nebo fotografii. Stačí použít služby soustřeďující se na generování obrázku s pomocí AI (umělé inteligence). Případně existují služby a funkce na změnu původního obrázku. Ostatně i Google nabízí nástroje pro manipulaci s obsahem. Dnes je již komplikovanější rozpoznat, jestli se jedná o původní fotografii, nebo byla nějakým způsobem pozměněna. Jak se zdá, Sony chce nabídnout své řešení i v mobilních telefonech.

Digitálně podepsaná fotografie

Zatímco přibývají nástroje na manipulaci s fotografiemi, tak některé společnosti se snaží najít metody, jak identifikovat obrázek vytvořený pomocí AI. Sony ale jde opačnou cestou. Než aby firma řešila tento problém, tak si vytvořila systém na zaručení autentičnosti fotografie. Na systému spolupracovala s agenturou AP.

Fotoaparáty od Sony budou vydávat digitální podpis ke každému snímku, který byl pořízen přímo ve foťáku. Jakmile dojde k jeho úpravě, certifikát bude v podstatě neplatný, respektive nebude souviset s upraveným snímkem. Díky tomu půjde jednodušeji ověřit, jestli se jedná o původní fotografii či nikoliv.

Zatím je tato novinka jen na několika modelech, ale brzy se rozšíří do dalších foťáků skrze aktualizaci firmwaru. To ale není vše. Tato novinka přijde i do smartphonů Xperia, jak naznačují nejnovější informace. Každá fotka pořízená Xperií bude mít svůj certifikát originality.

Tato novinka asi nebude tak zajímavá pro běžné uživatele, ale může dobře posloužit profesionálům a těm, kteří si chtějí chránit své výtvory. Digitální podpis u fotografií získá na důležitosti, až něco podobného zavedou ostatní výrobci. Možná by bylo vhodnější, kdyby vznikl jednotný standard.

