Chrome pro Android a iOS nově rozpozná překlepy v URL a navrhne opravu

Prohlížeč Google Chrome pro Android a iOS získává aktualizaci, díky které nabídne opravy v URL, pokud v nich nalezne překlep. Společnost Google tuto novinku oznámila na svém blogu.

Chrome pro mobilní telefony získává novou funkci

Google tuto funkci přidal do prohlížeče Chrome pro počítače začátkem letošního roku a přislíbil, že se tato funkce dostane i do mobilního prohlížeče. Jak Google slíbil, tak také dělá. Tato funkce by měla uživatelům pomoci při zadávání adres do URL řádku, aby se díky překlepům například nedostávali na pofidérní stránky. Kromě této novinky jsme vás nedávno informovali o tom, že do Chrome míří několik dalších novinek, které se týkají právě adresního řádku.

Mezi novinky patří také například automatické dokončování URL nebo nabízení oblíbených webů i přes to, že je uživatel dříve nikdy nenavštívil. Chrome bude také umět skrze adresní řádek nově hledat ve složkách záložek, bude stačit zadat název složky a její obsah začne adresní řádek automaticky nabízet. Všechny tyto novinky bude Google postupně do svého prohlížeče uvolňovat.

