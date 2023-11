WhatsApp pracuje na nových ovládacích prvcích pro přehrávání videa

Beta testeři aplikace WhatsApp nyní mají možnost v testovací verzi pro Android vyzkoušet nový způsob ovládání videa na kterém společnost Meta pracuje. Jedná se o jednu z mnoha novinek, které jsou ve vývoji, a pravděpodobně se brzy dostanou do ostré verze.

Nová funkce přidává možnost přetáčet puštěné video dvojitým poklepání na levou, nebo pravou stranu dozadu, nebo dopředu, a to o 10 sekund. Podobný způsob přetáčení videa nabízí například služba Youtube.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.24.6: what's new?

WhatsApp is rolling out a feature to skip forward and backward videos, and it’s available to some beta testers!https://t.co/7LTCOKmlRY pic.twitter.com/dqwGfO5SiZ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 1, 2023