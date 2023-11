Threads profil už je možné smazat bez vlivu na instagramový [aktualizováno]

Zdroj: Instagram

Aktualizováno 19. 11.

Když byla spuštěna sociální síť Thread, nebylo možné si smazat následně účet, jedině společně s účtem na Instagramu. To se nesetkalo s pochopením a vyvolalo to vlnu odporu. Nakonec společnost zareagovala a uvedla, že nabídne možnost smazání Thread profilu bez jakéhokoliv vlivu na Instagram. Až nyní, několik měsíců po oznámení, zde máme možnost separátně smazat profil na Thread. Bohužel jsme se zatím nedočkali rozšíření Thread do Evropy, takže novinka asi potěší ty, co si našli cestu k vyzkoušení sítě.

Aktualizováno 29. 9.

Původní rozhodnutí pevně svázat Instagram a Threads i v oblasti smazání účtu se nesetkalo s kladnou odezvou. Nyní společnost reaguje a slibuje novinku na prosinec. Uživatelé budou mít možnost si smazat Threads účet bez vlivu na jejich Instagram. Pokud jste tak chtěli učinit, budete si muset chvíli počkat.

Původní článek 6. 7.

Den D pro společnost Meta nadešel a máme zde „novou sociální síť“ Threads. Ta je zatím nedostupná v EU, jelikož společnost nesplňuje podmínky kolem ochrany osobních informací, respektive ještě nedošlo na úpravy, aby Threads vyhovělo legislativě. I tak začíná sociální síť nabírat uživatele, zejména díky Instagramu. Pomalinku se ale začínají objevovat drobnosti, které mohou odradit nové nebo budoucí uživatele.

Threads jako sub-sociální síť

Neuplynul ani jeden den a už se začínají objevovat obavy uživatelů, kteří si chtěli novinku jen vyzkoušet. Pokud si chcete novinku vyzkoušet, abyste zjistili jak třeba funguje, případně jaký obsah očekávat, tak byste si možná měli rozmyslet svou aktivitu. V podmínkách používání Threads je jednoduše konstatováno, že nejde jen tak smazat profil v Threads:

Váš profil ve službě Threads je součástí vašeho instagramového účtu. Můžete si ho kdykoli odstranit tak, že si odstraníte účet na Instagramu.

Pokud si tedy založíte profil v Threads, nebudete mít možnost jej smazat bez toho, aniž byste si smazali i účet na Instagramu. Threads je tak nedílnou součástí Instagramu, o čemž svědčí sdílení informací. Nabízí se jediná možnost – deaktivace účtu. Pokud budete chtít odstranit veškerý obsah, který vytvoříte v Threads, asi budete muset mazat jeden příspěvek za druhým.

Také je zde podmínka, že nemůžete mít profil v Threads bez účtu na Instagramu. Navíc se společností sdílíte informace jako:

Informace z profilu ve službě Threads

Aktivita ve službě Threads

Sledující a další kontakty ve službě Threads

Informace ze služeb třetích stran a od jejich uživatelů

Informace z aplikace, prohlížeče a zařízení

To asi není neobvyklé, ale je nutné si uvědomit, že vše míří do Instagramu a následně do Mety. Podrobnější informace o sdílení informací najdete v samotném článku na stránkách podpory. Zatím tedy Threads působí spíše jen jako sub sociální síť a nemá samostatnou základnu. Sice může lákat na mnohé výhody, jako třeba absenci reklam, ale asi nebude dlouho trvat a brzy dojde ke změnám.

