Apple chce aktualizovat zabalené iPhony

Mark Gurman z agentury Bloomberg, který je znám svými výbornými konexemi uvnitř Applu, nedávno uvedl, že cupertinská společnost vyvíjí systém, který jejím pracovníkům umožní aktualizovat systém u iPhonů, které se nacházejí v nerozbalených krabicích. Vydání první vývojářské betaverze systému iOS 17.2 tuto informaci potvrzuje.

Bezdrátová aktualizace přímo v krabičce

Podle aktuálních informací pocházejících od Gurmanových kontaktů má tento nový systém fungovat tak, aby Apple mohl bezdrátově aktualizovat systém zapečetěných iPhonů tím způsobem, aby je zákazník obdržel vždy s nejnovější dostupnou verzí iOS. Poslední kapkou, která Apple přiměla do takovéhoto systému investovat, byla situace z letošního září: Apple tehdy musel vydat aktualizaci pro iPhony 15 hned první den jejich prodeje, aby odstranil zásadní chybu při nastavování zcela nových telefonů.

A jak to souvisí s betaverzí iOS 17.2? Ve zdrojovém kódu se totiž nacházejí tři nové interní frameworky s názvy FactoryOTALogger, FactoryOTANetworkUtils a FactoryOTAWifiUtils, které umožňují bezdrátové aktualizace firmwaru „na dálku“ (OTA – Over the Air) pomocí speciálního externího zařízení.

Podložka může být řešením

Původní informace Marka Gurmana totiž mluvily o „zařízením podobném podložce, na které je možno v obchodě umístit krabice s iPhony“; to je tedy, zdá se, v souladu s frameworky nalezenými v betě iOS 17.2. Důležité ovšem je, že toto řešení je určeno přímo pro prodejny, nikoliv pro konečné zákazníky.

Toto řešení má především do budoucna zamezit podobným potížím, jaké se objevily letos u zbrusu nových iPhonů 15. Není to ovšem jeho jediné možné použití. V budoucnu může být podobná technologie používána například pro obnovu firmwaru zařízení se systémem iOS, aniž by je bylo třeba připojit kabelem k počítači. Jelikož se již delší dobu mluví o tom, že Apple postupně směřuje své iPhony k tomu, aby byly zcela bezdrátové, a tedy i bez fyzického konektoru, tato situace v blízké době velmi pravděpodobně nastane. Apple tedy zdá se pracuje na tom, aby na to byl připraven.

