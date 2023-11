WhatsApp začal pracovat na alternativních profilech

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp v poslední době opět chrlí jednu novinku za druhou, na mnoha nových funkcích pracuje, a tak se uživatelé mohou těšit na mnoho praktických a skvělých věcí, která do aplikace dříve, či později dorazí.

Alternativní profily ve WhatsApp

Jednou z dalších novinek, na kterých WhatsApp pracuje, jsou alternativní profily. Tato nová funkce by se dala řadit mezi ty, které vylepšují soukromí uživatelů. Alternativní profil by měl být rozšířením toho stávajícího a mohl by se hodit především tehdy, pakliže by uživatel nechtěl vystupovat pod svým soukromým profilem.

WhatsApp již nyní nabízí mnoho funkcí, kterými můžeme omezit to, co uvidí ostatní uživatelé a naše kontakty. Můžeme skrývat online stav, to je, kdy jsme byli naposledy online, nebo skrýt profilovou fotku a ukázat ji jen vybraným kontaktům. Alternativní profil by měl umožnit nastavit jinou profilovou fotografii a také název, pod kterým bychom vystupovali.

Podle uvedeného obrázku je patrné, že alternativní fotografie a jméno, by se zobrazovaly těm, kdo by neměli přístup k našemu primárnímu profilu. Nová funkce se aktuálně nachází ve fázi vývoje a má k ní přístup pouze omezený okruh testerů.

