Apple by mohl již příští rok umožnit instalaci aplikací mimo App Store

Instalace aplikací na zařízení Apple mimo App Store byla a stále je velmi diskutovanou záležitostí. Apple si nechce nechat vzít tu výsadu, že jakákoliv aplikace musí projít přes jeho obchod App Store, pokud se má dostat do iPhonu nebo iPadu. To se ale s rozhodnutím EU mění.

V roce 2022 vešel v platnost nový evropský zákon o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA), který určuje pravidlo pro to, jak se mohou na evropském trhu chovat jednotlivé společnosti. Tento zákon mimo jiné nařizuje společnosti Apple umožnit instalaci aplikací třetích stran mimo obchod App Store. Podle informací od Marka Gurmana z agentury Bloomberg by Apple měl přijít se systémem, který by měl být vysoce kontrolován a který by mohl umožnit instalaci aplikací mimo obchod i mimo EU, ale je více než pravděpodobné, že tato výjimka bude dostupná pouze pro EU, aby Apple vyhověl zdejším zákonům.

Původně měla tato funkce přijít s aktualizací systému iOS 17.2, ale nyní se tato možnost jeví jako velmi málo pravděpodobná. Naopak, podle nejnovějších informací, by ke změně mělo dojít až někdy v první polovině roku 2024, tedy s nějakou budoucí aktualizací iOS. Uvidíme, jak se Apple s tímto nařízením vypořádá a zdali se také naplní obavy, které jsou spojené se snížením bezpečnosti, kterými Apple argumentoval.

