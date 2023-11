Čistič vzduchu z pohledu alergika. Jaké jsou výsledky po 4 měsících? [recenze]

Zdroj: Mall.cz

V dnešním rychle se měnícím světě, kde se technologie neustále posouvají kupředu a životní styl se stává stále důležitějším tématem, se začíná klást důraz také na péči o zdraví. Díky různým náramkům a chytrým hodinkám si dokážeme změřit tep, sledovat spálené kalorie. Aplikace nám pak slouží k zapisování do kalorických tabulek, hlídáme si zdravou stravu. Na co ale většina z nás stále zapomíná, je kvalita vzduchu. A přitom vzduch, zejména v našich domovech, ovlivňuje kvalitu našeho spánku. O to větší důraz by na kvalitu vzduchu měli klást lidé s astmatem či alergií.

Čistý a kvalitní vzduch je základním pilířem zdravého prostředí a je nesmírně důležitý pro udržení našeho fyzického i duševního blaha. Drtivá většina z nás tráví polovinu svého času uvnitř domovů, kde jsme vystaveni různým druhům znečištění vzduchu, jako jsou chemické látky z domácích produktů, prach, alergeny, bakterie, a dokonce i znečištění z venkovního prostředí pronikající skrze nedostatečně utěsněné prostory.

Řešením je přidat do své domácnosti čistič vzduchu, který může přispět k zlepšení kvality vzduchu. Pokud samozřejmě budete v domácnosti kouřit, pravděpodobně vám takový produkt příliš nepomůže. Když tomu ale půjdete naproti, můžete dramaticky zlepšit svůj spánek, například. Já osobně bojuji se silnou alergií, do toho mám doma kocoura. Pro mě je tedy čistý vzduch alfou a omegou. V této recenzi se dozvíte mé vlastní zkušenosti s dvěma produkty – AIR Purifier P5 WiFi a AIR Purifier P3 WiFi.

AIR Purifier P5 WiFi

Pojďme začít tím nejlepším a největším kusem. TrueLife poskytuje AIR Purifier P5 WiFi, který dokáže za hodinu vyčistit až 260 m3. Podle mých zkušeností se jedná o ideálního parťáka do místnosti do 30 m2. Přesně tak velký mám obývák společně s kuchyní. Velkou výhodou tohoto produktu je, že je snadno přenositelný. Jednoduše jej tedy můžete přesunout do jiného pokoje, pokud budete potřebovat.

Dokáže automaticky ve vzduchu detekovat viry, bakterie, prach a další nečistoty a automaticky rovněž čistí vzduch. K zahájení manuálního čištění můžete použít tlačítka přímo na zařízení, případně aplikaci Tuya Smart. A ta je mimořádně přínosná. Nejen, že jsem pohodlně mohl zařízení kdykoliv spustit, ale tím, že je připojené k WiFi, mohl jsem jej aktivovat i vzdáleně, třeba z kanceláře. Měl jsem připravených několik scénářů: za hodinu jsem doma, zapínám čistič vzduchu. Výsledkem bylo, že jsem vždy přišel domů do kvalitnějšího ovzduší. A rovnou mohu prozradit, že mně, jakožto alergikovi, výrazně zařízení pomohlo lépe dýchat a spát.

O kvalitě vzduchu informuje čistička pomocí barevných indikátorů, případně přímo v aplikaci. Poskytuje také noční režim, kdy indikátory zmodrají a ventilátor sníží dB. Čistění vzduchu probíhá v 6 fázích: antibakteriální filtr, HEPA filtr, uhlíkový filtr, katalytický filtr, UV světlo a ionizace. Díky tomu, údajně, čistička odstraní až 99,9 % polétavého prachu a 93,5 % těkavých organických látek, ale také zachytává viry včetně koronavirů. To samozřejmě nejsem schopen jakkoliv otestovat, ale mohu předat své pocity a zkušenosti.

Součástí čističky je rovněž sterilizační UV lampa s technologií UVCAir, která má za úkol jediné – likvidovat mikroorganismy a viry a tím zlepšit kvalitu vzduchu. Ionizátor s technologií IonTrue pak zvyšuje koncentraci aniontů. Pro laiky, ionizovaný vzduch výrazně prospívá fyzickému i psychickému zdraví, podporuje soustředění a může ulevovat od bolestí hlavy. Ionizace pomáhá odstranit prachové částice a v těle dochází k lepšímu okysličování krve.

AIR Purifier P3 WiFi

Měl jsem příležitost testovat také menší P3 variantu, která je perfektní pro menší místnost, jako je ložnice. Za hodinu vyčistí až 120 m3 vzduchu. Tato čistička je schopna rovněž automaticky detekovat viry, bakterie i plísně. Oceňuji senzor prachu a automatickou detekci znečištění. I v tomto případě je součást ionizátor založený na technologii IonTrue – pro lepší koncentraci aniontů v ovzduší. Také Purifier P3 WiFi jsem měl k dispozici v aplikaci Tuya Smart.

Z mých zkušeností si troufám tvrdit, že tento model je vhodný do 15 m2, byť výrobce uvádí 18 m2. Vlastně tento model umí to samé, co varianta P5, jen pokryje menší plochu. Také má barevné indikátory a také poskytuje antibakteriální filtr, HEPA filtr, uhlíkový filtr, katalytický filtr, UV světlo a ionizace. Dokonce používá UV lampu založenou na stejné technologii jako P5. Doporučuji tento konkrétní model používat před spánkem. Ačkoliv v nočním režimu sníží hlasitost ventilátoru, stále je velmi hlučný a mohou rušit také barevné indikátory. Je také potřeba počítat s tím, že se jedná o menší model, tedy dokáže obstarat daleko menší plochu. Pokud bych měl někomu poradit, doporučil bych větší model P5.

Spánek a psychika

Tím, že mám propojenou kuchyň s obývákem, mám celou jednu místnost během vaření „nedýchatelnou“. Však to sami znáte. Vždy jsem musel otevírat okno, což je nepříjemné zejména v zimě. A ne vždy se podařilo vše vyvětrat. Velmi dobrým pomocníkem v tomto scénáři byl právě AIR Purifier P5 WiFi, který zvládl buď vše sám vyčistit, případně po vyvětrání dočistil zbytek vzduchu. A je to opravdu znát.

Pro mě, alergika, je kvalita vzduchu velkým tématem. A byl jsem příjemně šokován, jak mi za ty měsíce čistič vzduchu dokázal pomoci. Netvrdím, že je tento produkt naprosto dokonalý a měli byste si ho koupit, tvrdím, že byste se nad tímto tématem měli zamyslet, pokud máte třeba dýchací problémy. A ta investice za to opravdu stojí. Jsem alergický na kočky a díky čističi vzduchu jsem schopen mít doma kocoura bez jakýchkoliv dýchacích problémů.

Necelý půl rok jsem měl rovněž výrazný problém s nespavostí. Nedokázal jsem rychle usnout a v noci jsem se třeba 4x probudil. Stojím si tvrdě za tím, že při testování (cca čtyři měsíce) čističky vzduchu se mi spánek zlepšil. V podstatě usnu okamžitě a v noci se nebudím, opravdu velmi zřídka. A to nemluvím ani o bolesti hlavy, která zmizela. Pro mě osobně dlouho nemyslitelná věc.

Můj setup byl následovný – P5 v obýváku s kuchyní, P3 v ložnici. Za čtyři měsíce se mi zlepšil spánek a eliminovaly se dýchací problémy. Na alergologii jsme naměřili tak dobré hodnoty, které jsem měl naposledy na střední škole. Zde je ale více proměnných, jako fitness životní styl a podobně. Po konzultaci s lékařem jsem ale usoudil, že i čističky hrály velkou roli.

Po psychické stránce se cítím rovněž lépe. Samozřejmě i zde hraje velká řada proměnných – dopamin, aktuální životní situace a podobně. Ovšem fakt, že se mi do těla dostane více čistého vzduchu, má pozitivní vliv na psychickou stránku.

Oba produkty mi, troufám si tvrdit, výrazně pomohly zlepšit můj život. Lépe se mi doma dýchá a lépe spím. Spánek je velmi, velmi důležitý a díky bohu, že se mi zlepšil. Nechám na každém z vás, jak k hodnocení této recenze přistoupíte. Ať ale zvolíte jakýkoliv produkt, ne nutně dva zmíněné, jdete správnou cestou ke zlepšení svého zdraví. A to doporučuji na 100 %.

AIR Purifier P3 WiFi

Klady:

Velikost / váha

Cena 1 999 Kč

Ovládání přes aplikaci (iOS i Android)

Prokazatelně funguje

Zápory:

Při režimu Spánek je ventilátor sice výrazně tišší, stále ale může rušit při spánku

Silné osvětlení v noci

Náročnější při spárování přes Wi-Fi. Složitě se v aplikaci Tuya Smart čistička hledá

AIR Purifier P5 WiFi

Klady:

Elegantní design

Ionizace a UV

Dobře reaguje na změny prostředí a automaticky se přepíná do silnějšího režimu

Ovládání přes aplikaci (iOS i Android)

Dětský zámek

Rychlost čištění vzduchu

Dlouhá výdrž HEPA filtru (až jeden rok)

Zápory:

Při režimu Spánek je ventilátor sice výrazně tišší, stále ale může rušit při spánku

Silné osvětlení v noci

Náročnější při spárování přes Wi-Fi. Složitě se v aplikaci Tuya Smart čistička hledá



