Infinix Zero 30 dorazil do Česka, ve své třídě má bezkonkurenční 4K kameru [komerční článek]

Značka Infinix si buduje na českém trhu stále silnější pozici, a to hlavně díky tomu, že v jejím portfoliu najdeme smartphony s vlastnostmi vlajkových lodí za super ceny. Výjimkou není ani nový Infinix Zero 30, který dnes vstupuje do předprodeje jako vrcholný model značky. A už za cenu 7 999 Kč nabídne opravdu špičkový displej, kvalitní fotoaparát i solidní výkon.

Špičkový displej i foťák pod 8 tisíc

Tak levný je nový Infinix Zero 30 pouze u Mobil Pohotovosti, protože jedině tam k telefonu získáte navíc výkupní bonus tisíc korun. Za cenu 7 999 Kč (běžně 8 999 Kč) má Zero 30 rozhodně čím zaujmout. Hned na první pohled upoutá pozornost displej – kvalitní 144Hz AMOLED panel s minimálními rámečky a integrovanou čtečkou otisků prstů. V průstřelu pak najdeme další hlavní přednost telefonu, a to 50Mpx fotoaparát se schopností záznamu ve 4K při 60 fps, což je na selfie kameru velmi slušný údaj.

Nicméně ani zadní 108Mpx fotoaparát nezůstává pozadu, i podle prvních recenzí odvádí velmi dobrou práci, obzvlášť v dané cenové kategorii. Velkou roli hraje fakt, že snímač je opticky stabilizovaný, nabízí fázové ostření a dopomáhá mu umělá inteligence. A solidní je i výkon telefon, o který se stará osmijádrový Dimensity 8020 spolu s 12GB RAM a 256GB úložištěm.

Zkrátka pokud hledáte smartphone se slušným výkonem i na hraní her, kvalitním fotoaparátem a špičkovým displejem za cenu pod 9 tisíc, je Infinix Zero 30 ideální volbou. Speciálně u Mobil Pohotovosti si navíc můžete jeho cenu snížit ještě o dalších 1 000 Kč, stačí při jeho koupi zároveň prodat svůj starý telefon, tablet, notebook nebo chytré hodinky – bonus se přičte k výkupní ceně zařízení. A díky službě Koupíš, Prodáš, Splácíš vás Zero 30 může vyjít už na 211 Kč x 26 měsíců.

Exkluzivní varianta Infinixu

Mobil Pohotovost má také exkluzivně v nabídce speciální verzi nejprodávanějšího telefonu od Infinix. Jako jediný tuzemský prodejce nabízí Infinix Note 30 VIP Racing Edition. Jedná se o limitovanou edici, jejíž design vznikl ve spolupráci s BMW a při jejíž výrobě používá Infinix technologii prosvětlené kůže. Jedinečné ale nejsou jen záda nebo použité materiály, ale také balení telefonu.



Domů Články Infinix Zero 30 dorazil do Česka, ve své třídě má bezkonkurenční 4K kameru [komerční článek]

Předchozí článek Infinix přináší do Česka modely Note 30 VIP Racing Edition a ZERO 30 5G

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama