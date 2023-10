Telegram vylepšuje citace, práci s odkazy a se Stories

Každou chvíli Telegram přináší novinky, přičemž si společnost může připsat několik prvenství, co se týče funkcí. Asi ani dnes tomu není jinak. Do aplikace míří několik nových funkcí, které se jen tak neobjevují u konkurenčních platforem.

První novinka, kterou asi jen tak nenajdete u konkurence, jestli vůbec, je možnost odpovědi na konkrétní zprávu. V tomto případě ale nemusíte reagovat na celý text, jde vybrat určitá část, kterou budete citovat v reakci. Zde jde ale trochu dál Telegram, jelikož nově nabízí i možnost formátování jakéhokoliv textu ve zprávě jako citaci.

Dále rozšiřuje možnosti vložení odkazu. Nejenže si nově může zvolit velikost, ale také určit, jestli se má náhled na odkaz nacházet nad či pod textem. Výbornou funkcí je také vybrání konkrétního odkazu, který se stane náhledem. Kromě toho se v odpovědi nabízí všechny možnosti odpovědi, přeposlání či samotného odkazu.