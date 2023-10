WhatsApp v nové aktualizaci umožní úpravy zpráv v kanálech

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp před časem do své aplikace přidal kanály, funkci, která umožní známým osobnostem, značkám a společnostem publikovat aktualizace a informace, k jejichž odběru se mohou přihlásit ostatní uživatelé. Tato funkce je dostupná pro všechny uživatele.

WhatsApp zavádí aktualizaci v kanálech

Nyní do kanálů míří jedná důležitá nová funkce, která umožní tvůrcům obsahu editovat již odeslané příspěvky. Tvůrci budou mít až 30 dní na možnost daný příspěvek upravovat. Stejně jako je to u klasických zpráv ve WhatsApp i příspěvky v kanálech budou mí vedle data a času zveřejnění i značku, která bude indikovat, že by příspěvek upraven.

Pokud budeme chtít zprávu upravit, bude stačit postupovat stejně jako u stávajících zpráv. Stačí zprávu dlouze podržet a z nabídky vybrat úpravu. Podobně úpravy fungují i v desktopové aplikaci, kde stačí na zprávu najet myší a klikem z nabídky vybrat úpravu. Možnost úpravy zpráv funguje pouze pro textovou část a není možní upravovat mediální soubory jako jsou fotografie, nebo videa a další soubory.

