iPhone 15 a 15 Plus – ostrov jako standard [recenze]

Jak už to tak bývá, Apple nám v září představil kromě vrcholného top modelu s přídomkem Pro také levnější alternativu. Ta se letos jmenuje iPhone 15 a zatímco vloni předchůdce moc novinek nepřinesl, letos je tomu jinak. Mezi hlavní inovace zde patří dynamický ostrov, čímž se Apple konečně zbavil výřezu v displeji, nebo vylepšený 48MPx či konektor USB-C. Jaký je nový iPhone v praxi?

Testovali jsme postupně jak iPhone 15, tak iPhone 15 Plus, oba modely jsou ale kromě velikosti displeje a baterie stejné, takže přinášíme jednu společnou recenzi.

Konstrukce

Na první pohled nový základní iPhone zaujme čelní stranou s dynamickým ostrovem, čímž logicky připomíná loňský iPhone 14 Pro či 15 Pro. Použitým materiálem zde ale Apple zůstal věrný osvědčené klasice – máme tu tak především hliníkový rámeček a skleněná záda. Obě tyto části ale nezůstaly bez změny.

Rámeček je nyní více zaoblený, což pozitivně přispívá pohodlnějšímu úchopu v ruce. Nový iPhone 15 mi díky tomu také připadá tenčí, jakkoliv je tloušťka stejná jako u předchůdce. Hliník je pak ve srovnání s titanem hrubší a nezachytává žádné otisky prstů, což je pozitivní.

A otisky prstů nezachytí ani nová povrchová úprava zadního skla. To je konečně poprvé u základního iPhone matné, přičemž je ale jinak matné než u iPhone 15 Pro. Apple uvádí, že je nyní plně probarvené a tvrzené speciálním dvojitým procesem iontové výměny. Co přesně to znamená nevím, ale v realitě sklo připomíná papír. Je velmi příjemné na dotek, méně klouže a prakticky vůbec neodráží světlo.

My měli na test k dispozici žlutou a zelenou barvu. K dispozici je pak ještě červená, modrá a nakonec černá. Černá letos vypadá velice elegantně a konečně je to černá a nikoliv temně inkoustová (což byla taková tmavě modrá). Naopak jsme přišli o bílou – ačkoliv všechny ostatní barevné verze by se částečně daly popsat jako bílé. Třeba námi testovaná žlutá opravdu v některých situacích měla blíže k bílé než k žluté.

Celkově mírně inovované materiály a konstrukci hodnotím velice pozitivně a základní iPhone kvůli tomu vypadá o třídu lépe. Rámečky kolem displeje jsou symetrické a poměrně rozumně široké. Možná je jen trochu škoda, že modul fotoaparátu vypadá na první pohled stále stejně od iPhone 13, už bych ocenil nějakou větší změnu.

Velikosti zůstaly stejné, stejně tak hmotnosti. Jakkoliv se letos chlubil u Pro modelů nižší vahou díky titanu, hliníkový iPhone 15 je stále v menší variantě o 16 gramů lehčí, v případě většího Plus modelu je rozdíl dokonce 20 gramů.

Akční tlačítko si letos užijete zatím pouze u iPhone 15 Pro, základní patnáctka má tradiční přepínač tichého režimu. Jelikož jsem testoval Pro model před tímto, trochu mi kupodivu chybělo. Zvyknul jsem si ho totiž používat na rychlou aktivaci fotoaparátu.

Stále tu pak samozřejmě máme voděodolnost s certifikací IP68, kde Apple tradičně garantuje ponoření až do hloubky šest metrů. Dále jsou tu skvělé stereo reproduktory.

iPhone 15 Plus

Čas jsme strávili také s tímto větším modelem iPhone 15 Plus, který je na můj vkus opravdu velký. Asi si zvyknete, ale na pohodlné psaní či ovládání jednou rukou zapomeňte. Tohle je „dvouručák“. Výdrž baterie je na plusku ještě lepší, ale o tom později v kapitole výdrž baterie.

Co mě ale mrzí je fakt, že iOS není nijak lépe přizpůsobeno na větší plochu. Na domovskou obrazovku se vejde stejně ikonek, na zamykací stejně widgetů a zkrátka je rozhraní kolikrát jen větší. Mrzí mě také absence možnosti spustit dvě okna vedle sebe či podobné formy pokročilejšího multitaskingu. Ale to říkám už roky a pořád se to nezměnilo.

Displej

Zobrazovací panel dostal do vínku vyšší jas, čímž dorovnal Pro model. Maximální špičkový jas venku je 2000 nitů, takže viditelnost na slunci je parádní. Jas má zřejmě pro Apple mnohem větší význam, jelikož obnovovací frekvence zůstala stále jen 60 Hz. To je za mě velká škoda. Na druhou stranu roky jsme tu žili s 60 Hz, a pokud nemáte srovnání, tak s ním můžete žít spokojeně další roky. Spoustu lidí to pak ani tolik nevnímá. Nechci to nějak přehnaně obhajovat, za mě by tu rozhodně mělo být aspoň 90 Hz, ale částečně výrobce chápu.

Dynamický ostrov asi není třeba nijak výrazněji představovat, jeho implementace je stejná jako u iPhone 14 Pro či 15 Pro.

Hardware

Letos vsadil u iPhone 15 výrobce na ověřený čip Apple A16 z loňského Pro modelu. Loňský iPhone 14 Pro už tady zmiňuji nějak často, ale je to tak, právě z něj mnoho funkcí letos “probublalo” do základní patnáctky. Výkonu je tak stále dostatek s velkou rezervou do budoucna. Operační paměť nabízí 6 GB, což na systém iOS stále bohatě stačí.

Velice pozitivním krokem vpřed je přechod na konektor USB-C z Lightning. Díky tomu konečně můžete nabíjet vás iPhone, Macbook, iPad a mnoho dalšího příslušenství jedním kabelem, jednou nabíječkou. Jediným menší zklamání je fakt, že je zde pouze USB-C se standardem USB 2.0.

Je to škoda, ale není to nic neobvyklého. Většina Android telefonů střední třídy má také USB 2.0 a dokonce i pár letošních top modelů jako třeba Xiaomi 13 Pro s ještě mnohem vyšší cenovkou má jen USB 2.0 a žádnou velkou kauzu z toho nikdo nedělal.

Díky novému konektoru k telefonu nyní jednoduše připojíte různé další periferie jako USB dock od Macbooku, USB-C monitor, externí SSD a mnohé další.

Specifikace iPhone 15 a iPhone 15 Plus

displej: 6,1 / 6,7 palců (Plus verze), 19,5:9, OLED, 60 Hz, HDR10

procesor: Apple A16 Bionic

RAM: 6 GB

úložiště 128/256/512 GB

foťáky: zadní – 48 MPx, stabilizace senzoru, f/1.6 (4K@60FPS) 12 MPx, 120°, f/2.4 přední – 12 MPx

stereo, IP68

iOS 17

5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

USB-C 2.0

rozměry: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm, 171 gramů / 160,9 x 77,8 x 7,8 mm 201 gramů (Plus verze)

baterie: 3349 mAh / 4383 mAh (Plus verze) + 20 W

Výdrž baterie

Baterie je jen mírně větší než u Pro modelů a nabízí kapacitu 3349 mAh. V praxi nevím, jak to Apple dokázal, ale 6,1palcový iPhone 15 má mnohem lepší výdrž baterie než iPhone 15 Pro. Úplně běžně jsem s telefonem absolvovat dva nabité pracovní dny.

Výdrž je opravdu skvělá a to ještě nemluvím o větším 6,7palcovém iPhone 15 Plus. U něho se nebojím říct, že opravdu velké většině lidí vydrží dva velmi nabité dny. A možná při menším používání dáte i tři dny. Z mé zkušenosti vám po dvou dnech zbyde zhruba 30 procent kapacity, což je skvělé.

Rychlost nabíjení nijak nenadchne, stále je tu pro Apple standardní dobití 50 % za půl hodinky s originální 20W adaptérem. U Plus modelu je to pak 35 minut. Za zhruba hodinu jsem se dostal z 10 na 80 procent kapacity u pluska. Pak nabíjení ale dost zpomalí a na plných 100 procent to trvá necelé dvě hodiny.

Fotoaparát

Na zádech máme stále pouze dva fotoaparáty a teleobjektiv chybí. Přesto je letos situace lepší, jelikož nový 48MPx snímač zvládne pořizovat fotky s dvojnásobným přiblížením bez ztráty kvality (rozuměj v 12MPx rozlišení díky výřezu ze snímače). To je velmi pozitivní krok, a stejně tak pozitivně hodnotím zvýšení základního rozlišení hlavního snímače na 24 MPx. Detailů na fotce je tak více.

Dobrá zpráva je pak také fakt, že i základním modelem můžete fotit v plném rozlišení 48 MPx, ale ne do formátu ProRAW. Jen do modernější obdoby JPEG, formátu HEIF. V praxi ale do 48 MPx nemůžete fotit s nočním režimem. To vám telefon vždy “vyplivne” jen 12 MPx snímky. Stejně tak v noci s nočním režimem jsou fotky vždy 12MPx.

Kvalita výsledných snímků je skvělá, opět chválím reálné podání barev, foťák se nesnaží dělat barvy kontrastnější či saturovanější. To se mi osobně líbí, a pokud preferujete sytější barvy, lze si je pomocí barevných profilů nastavit. My ale ponechali pro test režim standardní bez úprav.

Fotili jsme vždy 0.5, 1x a 2x přiblížení:

Noc

Trochu slabší je skoro bych samozřejmě ultra širokoúhlý snímač. Ten nabízí na můj vkus občas příliš tmavé snímky a to jak v noci, tak ve dne.

Nahrávání videa probíhá maximálně ve 4K a pochválit musím neskutečně plynulé přepínání mezi kamerami, viz ukázkové video níže. Potěší také fakt, že i v 4K 60 fps HDR lze při nahrávání přepínat mezi snímači (zdá se to jako samozřejmost, ale u Androidu tomu tak vždy není).

Systém

Operační systém iOS 17 asi není třeba podrobněji představovat. V této verzi jsme se dočkali například interaktivních widgetů, klidového režimu (StandBy), vylepšený AirDrop a NameDrop, a další menší vylepšení.

Softwarovou podporu má Apple tradičně velmi dlouhou a podle zkušeností lze očekávat minimálně 5 let velkých aktualizací. Oficiální délku podpory nicméně Apple nikde neuvádí. Bezpečnostní aktualizace pro kritické chyby je však schopen dodávat i pro 10 let staré zařízení.

Zhodnocení

Letošní základní iPhone 15 se povedl. Spoléhá na ověřené technologie z loňského iPhone 14 Pro, ze kterého převzal třeba 48 MPx fotoaparát nebo dynamický ostrov. Právě ostrov dělá z něj dělá mnohem modernější telefon. Potěšila mě vyladěnější konstrukce s mírně zaobleným rámečkem a povedeným matným zadním sklem. A skvělá elegantní černá verze.

Zatímco vloni nedávala koupě iPhone 14 smysl a bylo lepší ušetřit a vzít iPhone 13, letos bych nepřemýšlel a vzal patnáctku. Mimo ostrovu je tu také konečně konektor USB-C nebo novější čip Apple A16. Mezi nevýhody patří pouze 60 Hz displej a nebo absence teleobjektivu. Pokud jsou pro vás tyto funkce tak důležité, můžete si připlatit a vzít Pro model. Trochu mi tu chybí také reverzní bezdrátové nabíjení.

Celkově však základní iPhone dospěl a pro většinu běžné populace je tohle výborný telefon. Pro většinu letos ani nemá smysl připlácet za Pro model. Navíc Apple zlevnil oproti loňsku, iPhone 15 začíná už od 24 tisíc korun, což vůbec není špatná cena. A letos bych ani starší modely iPhone nepovažoval za rozumnou koupi. Pokud ale nechcete iPhone, tak je tu samozřejmě plejáda skvělých Android alternativ jako je Galaxy S23 (recenze), Xiaomi 13 (recenze) nebo Zenfone 10.

Klady

vylepšená konstrukce se zaobleným rámem a matnými zády

dynamický ostrov i u tohoto modelu

skvělý 48 MPx fotoaparát

výborná výdrž baterie

Zápory

chybí teleobjektiv

displej má pouze 60 Hz

absence reverzního bezdrátového nabíjení

