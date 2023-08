Youtube vylepšuje Shorts, přidává nejen možnosti pro autory

Zdroj: Dotekomanie.cz

Youtube se snaží držet s dobou a postupně rozšiřuje možnosti platformy. Posledním větším úspěšným počinem je formát Shorts, tedy vertikální kratší videa. Nyní již společnost hlásí dvě miliardy zhlédnutí každý měsíc, což je dostatečně dobré číslo pro Youtube, aby začalo přidávat funkce navíc. Dnes jsme se několika dočkali.

První se Youtube chlubí novinkou Collab, což je v podstatě obdoba funkce známá z TikToku. V podstatě si můžete vybrat video a přidat k němu svůj komentář nebo reakci. Součástí je několik vzhledů a také jde použít zelené pozadí, takže může být vaše osoba vsazena do původního videa.

Nesmí chybět ani přidávání efektů a nálepek, který bylo přidáno několik za poslední dobu. Youtube se ale nově chlubí nálepkou nazvanou Q&A. Právě ta může sloužit pro získání otázek od publika, na které lze pak odpovídat.

Youtube přidává možnost objevení živého vertikálního vysílání v rámci Shorts. Po kliknutí na konkrétní přenos se následně můžete pohybovat nahoru a dolů a objevovat další podobná vysílání, případně ta, kterou jsou aktuálně v kurzu. Společnost si od toho slibuje větší zapojení publika, přičemž v dohledné době budou dostupné funkce jako členství, Super Chat a Super Stickers.

Dále tvůrci obsahu budou dostává nejrůznější doporučení na vylepšení videa, například o efekty. Zde bude pracovat AI a bude se snažit doporučit i to, co je aktuálně v kurzu, případně co by se ve videu hodilo. Samotní diváci nově získávají možnost si uložit konkrétní Shorts video do playlistu.

Poslední novinka se týká možnosti transformovat běžné video na Youtube do Shorts. S tím budou spojeny i funkce na úpravu jako třeba zoom, ořezání a podobně. Zatím ale není novinka dostupná, její příchod se očekává v horizontu týdnů.

