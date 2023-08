Chrome dostane vylepšená oprávnění

Čím dál více se řeší nejrůznější oprávnění na úrovni systémů i aplikací. Dochází k upřesnění a také k vylepšení samotného uživatelského ovládání. Například mobilní systémy mají dnes již možnosti jako určení jen přibližné polohy, případně udělaní jen jednorázového oprávnění. Právě taková možnost se chystá i v Chromu.

Chrome, například na Androidu, je běžná aplikace, která potřebuje svá oprávnění. Jedná se ale také o běhové prostředí pro webové aplikace, které také mohou žádat o přístup k některým funkcím Chromu. Například webová aplikace potřebuje přístup k poloze, k oznámení a podobně. Do této chvíle byla možnost jen udělit nebo neudělit oprávnění. Až následně jste museli restartovat povolení, abyste aplikaci zamezili přístup například k poloze.

Právě na to vývojáři v Googlu myslí a nově zavedou možnost udělit přístup ke konkrétnímu API jednorázově, stejně jako je tomu například v Androidu. Níže můžete vidět ukázku testovací verze Chromu. Pro uživatele to bude znamenat jen o jednu položku navíc.