TUYA ZIGBEE – chytré vytápění právě pro vás, nyní se slevou [komerční článek]

Zdroj: TOMTOP

Téma vytápění je v souvislosti s rostoucími cenami energií poslední dobou hodně diskutované. Pokud se porozhlížíte po možnostech, jak si zachovat svůj domácí komfort, ale zároveň ušetřit, něco pro vás máme – chytré radiátorové hlavice a bezdrátovou inteligentní řídící jednotku Tuya. Pojďme se podívat, co vlastně umí.

Co dostanu?

V balení najdete jednak 3 chytré radiátorové hlavice, a také mozek celého systému: inteligentní gateway Tuya. Vše je kompatibilní s bezdrátovým protokolem ZigBee, a také s Alexa Google Home. Samozřejmostí je ovšem také ovládání pomocí aplikace přímo ve vašem mobilu: velmi pohodlné!

Co umí?

Klasickým přístupem je možnost si jednoduše naprogramovat režimy vytápění na 7 dní v týdnu tak, jak to vyhovuje vašemu běžnému režimu. To dokážete velmi jednoduše nastavit přímo z mobilní aplikace, a vše funguje, jak má. Ovšem hlavní výhodou je možnost okamžitého dálkového bezdrátového ovládání vytápění vašeho bydlení bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Pokud dojde k nenadálé změně plánů, stačí několik kliků v aplikaci, a netopíte zbytečně!

Topením to nekončí

Tím to ovšem nemusí končit, protože v balení máte přidanou také gateway, na kterou můžete bezdrátově připojit řadu dalších chytrých příslušenství, a tím celý systém ještě povýšit na vyšší úroveň. Umí například spolupracovat se senzory otevření dveří, nebo s infračervenými senzory. To vše s využitím velmi rozšířeného standardu ZigBee, který poskytuje vyšší stabilitu než běžné Wi-Fi připojení.

Dětská pojistka se hodí

Pokud máte malé děti, tak víte, že občas dokáží věci zcela nečekané. Proto možná oceníte integrovanou dětskou pojistku, která zajistí, že děti nemohou zasahovat do celého systému a jeho nastavení. Doporučujeme dětskou pojistku zapnout, ať máte jistotu!

Chcete slevu?

Získali jsme vaši zvědavost? To nás těší, a proto vás chceme odměnit zajímavou slevou: nyní máte možnost využít slevu celých 57 %, a zboží v běžné ceně 3.800 Kč můžete získat pouze za 1.642 Kč, a to včetně dopravy do České republiky!

Nabídka je omezena a počet dostupných kusů rychle klesá, proto příliš neváhejte, a objednávejte ZDE.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Ostatní TUYA ZIGBEE – chytré vytápění právě pro vás, nyní se slevou [komerční článek]

reklama reklama