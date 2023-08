Samsung oznámil dostupnost nadstavby One UI 5.1.1

Samsung Galaxy Z Flip4; Zdroj: Samsung

Android sám o sobě obsahuje mnoho funkcí. Na některé výrobci nesmí sáhnout, jiné mohou vynechat a některé jsou exkluzivně jen pro Google. I tak si výrobci mnohdy upravují systém po svém a přidávají funkce navíc. Samsung není výjimkou a má vlastní nadstavbu One UI. I v jeho případě jsou některé funkce exkluzivně pro nejnovější zařízení, ale po nějakém čase se dostanou na starší modely.

One UI 5.1.1

Jako první Samsung zmiňuje možné úpravy v režimu Flex2, což je novinka pro ohebné smartphony. Zde jde hlavně i možnosti přizpůsobení nabídky. Také byla přidána nová tlačítka pro rychlejší posun vpřed a vzad o deset sekund. Nově jde také otevřit v tomto režimu další aplikaci a případně si vyřídit cokoliv dalšího během přehrávání.

Nezapomnělo se na tablety a lepší využití multitaskingu. Při sledování videa jde nově otevřít vyskakovací okno aplikace Samsung Internet a třeba si něco dohledat. Také byla přidána možnost lepšího umístění více aplikací na plochu. Stačí podržet prstem na konkrétním oknu a následně ho přesunout kamkoliv. Zapracovalo se na přetahování souborů, přičemž druhou rukou můžete současně spouštět jinou aplikaci. U hodinek se naopak přidaly funkce spojené se zdravím a se sledováním spánku. I v oblasti fitness jsou upravené funkce pro dosahování lepšího výkonu a také je zde lepší podpora pro GPX soubory. Bonusem jsou nové ciferníky.

One UI 5.1.1 první zamíří na Galaxy Z Fold4 a Z Flip4, a to ještě tento měsíc. Následovat budou Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2 a Z Flip. Co se týče tabletů, tak se mohou těšit majitelé těchto modelů: Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active3 a Tab Active4 Pro. One UI 5 Watch naopak přijde na Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 a Watch4 Classic.

Zdroj: news.samsung.com

