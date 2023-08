Zdroj: T-Mobile

Mobilní operátor T-Mobile nabízí nějakou dobu Internet na rok, který nabízí za jednu cenu si pořídit 2 GB na každý měsíc, přičemž platí 360 dnů. To není již nějaký velký objem dat na dnešní dobu. I proto se asi rozhodl zavést modifikovanou verzi na 180 dnů, tedy na půl roku.

Internet na půl roku

Konkrétně se balíček jmenuje Internet na 180 dnů a je zařazen do speciální sekce v rámci ceníku. Zde je ale stejná cena jako u Internet na rok, tedy 1398 Kč. Dokonce i objem je stejný, který činí 24 GB. V tomto případě ale došlo na rozdělení po 4 GB FUP na každý měsíc. Jde tedy o takovou zredukovanou nabídku, kterou musíte vyčerpat za 6 měsíců.

Když se nabídka rozpočítá, vyjde vás objem 4 GB na 233 Kč. To není nějak moc zajímavá cena, ale naštěstí víme, že zde bude i promo akce, v rámci které tento balíček vyjde na 699 Kč. Pak by vycházela cena na měsíc za 4 GB FUP na 116,5 Kč. To je již zajímavější částka. Samotná promo akce ale nyní neplatí. Operátor ji asi bude nabízet při nějakých příležitostech, svátcích a událostech.

T-Mobile také uvádí, že maximální rychlost stahování je zde nastavena na 300 Mbps a uploadování na 50 Mbps. Zatím o Internetu na 180 dnů nějak moc neinformoval, jen zavedl nabídku do svého ceníku. Teoreticky se dočkáme nějaké akce nebo většího představení se začátkem školního roku, ale to je jen náš odhad.

Zdroj: twitter.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články T-Mobile má nový datový balíček na 6 měsíců

reklama reklama