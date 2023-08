Spolupráce Mediateku a Meta by měla přinést zrychlení AI v chytrých zařízeních

Zdroj: Android Police

Umělá inteligence je na velikém vzestupu. Prakticky všechny veliké technologické společnosti integrují umělou inteligenci do svých služeb a softwarových řešení. Společnost Google pracuje na vývoji a integraci AI do operačního systému Android a nyní přichází informace o tom, že Mediatek spojuje síly se společností Meta a přinášejí plány, jak zrychlit běh operací založených na umělé inteligenci na mobilních zařízeních.

Mediatek spolupracuje s Meta

Mediatek oznámil spolupráci se společností Meta o použití nového modelu založeného na AI – Llama 2 (Large Language Model Meta AI). Mediatek chce využít tento model pro své výpočetní platformy a APU. Využitím AI modelu společnosti Meta by tak mělo dojít k celkovém zrychlení výpočetního výkonu potřebného pro operace založené na umělé inteligenci. Zjednodušeně řečeno, aplikace a funkce založené na AI nebudou muset využívat výpočetního výkonu infrastruktury v cloudu, ale budou schopny využívat výpočetního výkonu přímo v zařízení.

Mediatek plánuje uvést nový vlajkový SoC čip, který by již měl fungovat na této nové technologii založené na Llama 2 od Meta. Díky tomu bude výpočet pomocí AI na zařízeních využívající tento čip mnohem méně náročný. Mediatek očekává, že by se nové Android telefony založené na SoC čipech s Llama 2, mohly začít dodávat ještě letos, někdy na sklonku roku. To znamená, že vlajkové smartphony, které dorazí příští rok, by již tuto novou technologii měly využívat.

Zdroj: androidpolice.com

