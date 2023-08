Zdroj: Dotekomanie.cz

Google oznámil možnost formátování textu v Keep

Nějakou dobu se ví, že služba Google Keep dostane možnost formátování textu. Do této chvíle se ale podařilo objevit jen náznaky ve zdrojovém kódu a případně určitá skupina uživatelů dostala možnost si novinku vyzkoušet v rámci beta testování. Nyní ji Google oficiálně oznámil.

Keep a text

Google u některých funkcí více méně mlčí a jednoduše je zavede. Pak záleží na uživatelích, jestli si jí všimnou, či nikoliv. Tentokrát ale společnost vydala oficiální prohlášení. V něm láká na tuto možnost, přičemž by zmiňuje, že je dostupná jen v aplikaci pro Android.

Konkrétně uživatelé dostanou možnost si lehce pohrát se samotným textem. Nečekejte nějaké rozsáhlé možnosti jako v běžných textových editorech. Nabídnou se modifikace jako tučné písmo, podtržení, italik a také zde budou nadpisy. Více toho Google nezmiňuje. Formátovat bude možné jen text poznámky, nikoliv samotný název.

Zatím nevíme, jestli takto zformátovaný text bude aspoň patřičně zobrazen i ve webové verzi, případně v integraci například do Gmailu, nebo zde bude bez formátování. Google ani nezmiňuje dostupnost na dalších platformách. Novinka by měla být dostupná do dvou týdnů pro všechny uživatele.

Zdroje: workspaceupdates.googleblog.com, phonearena.com

