Chrome pro Android dostane plynulejší skrolování

Na současném trhu je poměrně dost webových prohlížečů, ale některé sdílí stejný základ, případně jádro. I tak se dají najít rozdíly, například v uživatelském prožitku. Některé jsou plynulejší, jiné rychlejší, další dokáží výrazně šetřit prostředky. Chrome to má trochu komplikované, jelikož rozdíly jde vidět ve verzích pro Android a iOS. Právě na platformě od Applu je skrolování plynulejší. Na Androidu se až nyní začíná řešit.

Google musí v případě webového prohlížeče Chrome řešit kompatibilitu napříč mnoha zařízeními. Není tak jednoduché integrovat některý vylepšení, což se týká i samotné plynulosti skrolování. Navíc se na trhu již běžně objevují mobilní telefony, které mají vyšší obnovovací frekvenci displeje a také se zvyšuje frekvence dotykové plochy. Proto nemusí být samotné sklování plynulé, jak ukazuje video od Googlu.

Současně ve videu lze vidět vylepšená verze Chromu, která nabízí plynulejší skrolování. Google v tomto případě nemohl z technických důvodů použít jen jiný algoritmus, nebo využít mezipaměť. Proto došlo k rozhodnutí, že místo milisekundového API se přejde na nanosekundové. Tato změna dává větší možnosti v rámci zpracovávání vstupů od uživatele na zařízeních s lepšími parametry.