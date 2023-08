Samsung chystá nový Exynos, nabídne 10 jader [aktualizováno]

Zdroj: Samsung

Aktualizováno 20. 8.

Očekáváme, že se Samsung pochlubí novým procesorem ještě tento rok, přičemž bude použit u nadcházející generace Galaxy S24. Zatím to vypadalo, že nabídne 9 jader, ale poslední spekulace a náznaky poukazují na použití 10 jader v konfiguraci 1+2+3+4, přičemž hlavní jádro má být typu Cortex-X4 s frekvencí 3,1 GHz, přičemž je možné, že bude moci běžet i na 3,2 GHz. Modem bude typu Exynos 5300 5G a co se týče grafického čipu, máme očekávat čip Xclipse 940 GPU. Ten by měl být založen na architektuře RDNA2 od AMD. Procesor má být spárovaný s paměťmi LPDDR5X a také má podporovat satelitní připojení pro zprávy.

Aktualizováno 28. 5.

Před měsícem se objevily informace o chystaném procesoru od Samsungu, který by se měl vrátit mezi top modely. Zjevně se na novince usilovně pracuje, jelikož se podařilo zachytit záznam v rámci testování. V tomto případě má procesor nabídnout 9 jader v sestavě 1+4+4. Jako maximální frekvence je uvedeno 2,6 GHz, ale asi se nebude jednat o strop. Dá se tedy říci, že to Samsung nevzdal a chystá návrat do nejvyšší ligy.

Původní článek 22. 4.

Podle informací, které se objevily na sociální síti Twitter, údajně Samsung pracuje na svém novém čipu Exynos 2400, který by měl přinést výrazný nárůst grafického výkonu.

Výkonný čip Exynos 2400 potěší mobilní hráče

Podle dostupných informací by měl čipset obsahovat integrovaný grafický čip založená na grafice RDNA2 od AMD s 6 WGP. Nový čipset by tak měl přinést čtyřnásobek grafického výkonu obsaženém v čipu Exynos 2200. WGP je součástí RDNA od AMD a jedná se o zkratku pro procesorovou pracovní skupinu, kdy jedna WGP obsahuje dvě výpočetní jednotky v rámci nového řešení RDNA2. V případě čipu Exynos 2400 se tak dostáváme 12 výpočetních jednotek o proti standardnímu počtu 3 jednotek u předchozích generací GPU.

Samsung intenzivně spolupracuje právě se společností AMD a také s vývojáři her, jedno z prvních vlaštovek by měla být hra Diablo: Immortal a telefony s čipy Exynos 2200 měly zatím problémy hru spustit na nejvyšší detaily, což by se s novým čipem mělo změnit. Spekuluje se, že čipy Exynos 2400 by měly být obsaženy v další řadě telefonů Samsung Galaxy S24, které by měly dorazit příští rok.

