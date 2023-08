Epico Backlit Keyboard Case: druhá generace klávesnice nejen pro iPad, zaujme pohodlím

Zdroj: Dotekomanie.cz

Na konci předešlého roku jsme si pro vás připravili komplexní recenzi klávesnice od značky Epico určenou pro iPady. S ohledem na optimální poměr cena / výkon si klávesnice získala naši velkou pozornost. Nicméně, v rámci našeho hodnocení jsme identifikovali několik aspektů, které mohly být ještě vylepšeny. Chybělo nám například podsvícení kláves a naopak nám vadila obtížnější instalace iPadu do pouzdra. Epico přineslo na trh ale nástupce v podobě druhé generace. Český výrobce se výrazně poučil a přinesl i něco navíc. Jak zásadní jsou tyto změny? To bude středem naší pozornosti v následující recenzi.

V současném dynamickém světě zaujal iPad pozici nezbytného společníka mnoha uživatelů. S nárůstem výkonu a sofistikace těchto zařízení se změnily i nároky na doplňkové vybavení (příslušenství), které umožňují naplno využít jejich potenciál. Mezi nesmírně významné doplňky bezesporu patří klávesnice, které proměňují iPad z konzumního zařízení v plnohodnotný nástroj pro produktivitu.

Klávesnice přinášejí mimořádnou flexibilitu a efektivitu při práci a komunikaci. Nicméně v kontextu neustále se rozšiřující nabídky klávesnic na trhu je volba vhodného modelu stále náročnou disciplínou. Rozhodně je potřeba zohlednit několik klíčových faktorů, abychom nejen získali esteticky odpovídající klávesnici, ale také funkční nástroj, který nám zjednoduší práci a zvýší naši produktivitu.

V této recenzi se zaměříme na klíčové prvky klávesnice Epico Backlit Keyboard Case. Od kompatibility s konkrétním modelem a operačním systémem, po design, ergonomii a funkčnost kláves – budeme zkoumat klíčové faktory, které mohou ovlivnit rozhodnutí výběru.

Epico Backlit Keyboard Case: Design a konstrukce

V konfrontaci s předcházející generací může design nové verze na první pohled působit překvapivě podobně. Nicméně, ve skutečnosti identifikujeme značné vylepšení, která novému modelu propůjčuje lehčí a elegantnější estetiku. S nižší profilovou hloubkou a redukovanou hmotností se zařazuje mezi kompaktní přenosové klávesnice.

Epico Backlit Keyboard Case nabízí však mnohem více než jen samotnou klávesnici – poskytuje kvalitní pouzdro s odnímatelnou klávesnicí, která je doplněna sedmi variantami barevného podsvícení. Toto podsvícení lze individuálně nastavit na preferovanou úroveň jasu, čímž klávesnice nabývá nejenom na produktivitě (možnost práce v noci), ale i na stylu.

Klávesnice je mimo jiné vybavena multifunkčním touchpadem, klávesami s prodlouženým zdvihem a širokým spektrem klávesových zkratek pro optimalizované ovládání iPadOS, což dle mého posouvá uživatelský komfort na zcela novou úroveň v porovnání s předchozí generací. Epico Backlit Keyboard Case také disponuje flexibilním zadním stojánkem, který umožňuje pohodlně upravit pozici iPadu podle potřeb uživatele. A troufám si tvrdit, že i v tomto ohledu došlo ke zlepšení, stojánek působí bytelněji a kvalitněji.

Pouzdro je pak dodáváno s nabíjecím kabelem USB-C na USB-C a díky integrované Li-ion baterii je zajištěna nezávislost na energii iPadu. Rovněž oceňuji přítomnost eko-kůže, která se nachází na zadní straně stojánku. Ačkoliv byla klávesnice testována na našem iPadu Air 2022, dostupná je i pro iPad 10,2″, iPad 10,9″, iPad Pro 11″ & iPad Air 10,9″.

Epico Backlit Keyboard Case: Materiály

Využité materiály a kvalita konstrukce patří mezi klíčové faktory, které ovlivňují celkovou životnost a spolehlivost produktu. V případě Epico Keyboard Case lze konstatovat, že značka věnovala značnou pozornost výběru materiálů a provedení, aby zajistila uživatelům maximální pohodlí a trvanlivost. Používá se zde kombinace plastu a eko-kůže.

Použité materiály jsou zjevně kvalitní a odolné vůči běžným opotřebení a poškozením. To ale neplatí pro touchpad, který se velmi rychle poškrábe a zanechává otisky prstů. Pár hodin po rozbalení klávesnice byl touchpad poškrábán od nehtů. Přitom stačí velmi málo, špatně přiložit prst a škrábanec je na světe. Naštěstí je na trackpadu fólie, která je na tyto věci náchylná. Po odlepení je trackpad takřka bez škrábanců. Obecně jsou ale materiály vhodně použity. Pakliže máte v plánu často cestovat, o iPad se nemusíte bát.

Ergonomie

Ergonomie klávesnice je velmi zajímavě promyšlená. Disponuje klávesami s prodlouženým zdvihem, což umožňuje přirozený a pohodlný způsob psaní. Klávesy jsou dostatečně odděleny, aby minimalizovaly možnost chyb a umožnily rychlé a přesné psaní. Velmi mě překvapilo, jak přesný jsem byl z přechodu Mac na iPad. A právě pohodlí při používání je jedním z největších přínosů tohoto modelu.

Především díky ergonomickému designu je psaní na klávesnici Epico Backlit Keyboard Case mnohem méně únavné pro zápěstí a prsty, než u předchozí generace. Klávesnice tak nabízí optimální podmínky pro produktivní psaní, což je zvláště cenné v případě, kdy strávíte na klávesnici delší dobu.

Kromě kláves nabízí i zmíněný integrovaný touchpad. To je značným přínosem pro pohodlí při ovládání iPadu. Můžete snadno provádět gesta a pohyby prstům na touchpadu místo na obrazovce, což výrazně zvyšuje efektivitu a komfort ovládání. Touchpad by ale potřeboval větší rozměry. Na dlouhodobé scrollování to bohužel není. Zvyknout si lze, ale je to náročný proces (opět v porovnání Mac klávesnice vs. Epico klávesnice).

Celkově lze tedy konstatovat, že klávesnice od Epico disponuje ergonomickým designem, který poskytuje dostatečné pohodlí při psaní a ovládání iPadu. Dobrá kombinace kláves s prodlouženým zdvihem, integrovaný touchpad a nastavitelný zadní stojánek vytváří ideální prostředí pro produktivní práci a zároveň minimalizuje možné nepříjemnosti spojené s dlouhodobým užíváním. Byť jisté neduhy tu jsou.

Kvalita kláves a odezva

Plastové klávesy jsou v tomto případě na mnohonásobně vyšší úrovni než u předchozí generaci. Jejich fyzický zdvih je dostatečně prodloužený, což v praxi poskytuje reálný pocit stisknutí a umožňuje rychlé a relativně přesné psaní. Klávesy jsou přesto stále slyšet, byť to není nijak otravující. Zvuk působí lepším dojmem, nikoliv levným plastovým cvakáním.

Máme zde i speciální klávesy, které usnadňují ovládání iPadu. Patří sem klávesy pro funkce iPadu, jako je například tlačítko Zpět, tlačítka pro ovládání hlasitosti, klávesy pro otevření a zavření aplikací atd. Tyto klávesy jsou strategicky umístěny úplně nahoře, čímž je pro ovládání nejefektivnější a intuitivní. Doteď se mi však nepodařilo vyvolat nabídku emoji.

Konektivita

Zařízení se připojuje k iPadu pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Tento způsob připojení je už v dnešní době standardem. Pokud jde o stabilitu a spolehlivost připojení, Epico Backlit Keyboard Case poskytuje solidní a konzistentní výkon. Moderní Bluetooth technologie zajišťuje stabilní spojení mezi klávesnicí a iPadem. Spolehlivost spojení závisí na několika faktorech, včetně kvality signálu, vzdálenosti mezi klávesnicí a iPadem, a také na aktuálním stavu baterie klávesnice. Bude vás ale bavit rychlost, kterou je schopna klávesnice poskytnout pro aktivaci. Je rychlá jako na Macu, tzn. okamžitě reaguje při zapnutí. Klávesnici pak stačí s iPadem spárovat pouze jednou.

Zajímavé ale je, že klávesnice nemusí být použita vyloženě na iPadu. Lze ji totiž připojit i k jiným zařízení, typicky poslouží k ovládání chytrých TV, nebo třeba Apple TV a podobně.

Výdrž baterie

Dostáváme se k zajímavé části recenze. Problém je, že se mi doposud nepodařilo klávesnici vybít. Za necelé dva týdny testování je klávesnice stále aktivní. Není to tak, že bych na iPadu pracoval každý den 8 hodin, spíše jsem se k tabletu dostával ve večerních hodinách (2-3 hodiny denně). Výdrž baterie dle výrobce činí 100 hodin, nebo 180 dní.

Shrnutí

V naší recenzi jsme se detailně zaměřili na klávesnici Epico Backlit Keyboard Case, která je navržena speciálně pro iPady. Předchozí verze této klávesnice si získala naší pozornost díky výbornému poměru cena/výkon, nicméně jsme také identifikovali oblasti, které mohou být zdokonaleny. Nová druhá generace přišla s výraznými inovacemi, které jsme detailně prozkoumali.

Klávesnice se vyznačuje elegantním designem, kvalitní konstrukcí a širokým spektrem funkcí. Podsvícené klávesy, ergonomický design a multifunkční touchpad zvyšují komfort a efektivitu práce s iPadem. Stabilní Bluetooth konektivita a vynikající výdrž baterie dávají této klávesnici pevný základ.

Celkově lze konstatovat, že klávesnice Epico Backlit Keyboard Case představuje dobrého a kvalitního společníka pro produktivní práci s iPadem. Druhá generace přináší značné zlepšení a činí ji důstojnou volbou pro každodenní použití, čímž posouvá možnosti využití iPadu na další úroveň. Cena produktu činí 2 799 Kč vč. DPH.

Klávesnici Epico Backlit Keyboard Case můžeme doporučit nejen za přívětivou cenu, ale také za výrazná zlepšení v porovnání s předchozí generací. Zda je tento konkrétní produkt vhodný pro vaši práci už necháme na vašem zvážení.

Klady

Cena

Ergonomie

Materiály

Rozložení a optimální velikost kláves

Zápory

iPad neukazuje stav baterie klávesnice

iPad v pouzdru může působit těžším dojmem

