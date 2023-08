Zdroj: windowsreport (se souhlasem)

Nedávno jsme vás informovali, že Lenovo vzdává své snažení v kategorii herních smartphonů. Konkrétně se již nedočkáme mobilu v sérii Legion. Naopak firma stále pokračuje v kategorii tabletů, samozřejmě i počítačů. Nyní se ale chystá Lenovo Legion Go.

Lenovo Legion Go

Novinka bude zapadat spíše mezi tablety s možností připevnění herních ovladačů po stranách, ale ty půjde používat samostatně. Ve výsledku se spíše jedná o tablet. Zatím firma mlčí o novince, ale naštěstí se o existenci dozvídáme prostřednictvím renderů.

Jak jde vidět, v tomto případě se budou nabízet poměrně robustní herní ovladače a není ještě zcela známo, jestli je půjde spojit do jednoho ovladače. Co se týče rozměrů, displej asi nabídne 8palcovou úhlopříčku. O výkon se má v tomto případě starat procesor od AMD a jako systém má být nasazen Widnows 11. Dá se tedy očekávat kratší výdrž na jedno nabití, ale na druhou stranu se nabídne dostatek výkonu a flexibilnosti, co se týče využití.

Lenovo Legion Go bude tak volným pokračováním podobného zařízení Lenovo Legion Play z roku 2021. Zřejmě bude ještě nějakou dobu trvat, než se dozvíme více podrobností. Kdy dojde k představení, zatím nevíme.

Zdroje: engadget.com, windowsreport.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Lenovo chystá herní zařízení ve stylu ROG Ally nebo Steam Deck

reklama reklama