Zdroj: iQOO

iQOO dokončuje pátého zástupce do řady Z7

Čínská společnosti iQOO už na nejbližší dny údajně připravuje tiskovou konferenci, kde vůbec poprvé spatří světlo světa jeden z posledních zástupců řady Z7. Ta do dnešní doby zahrnuje celkem čtyři zástupce a podle posledních úniků by se dalším měl stát model Z7 Pro. Výbavové prvky zařadí tento přírůstek do vyšších řad střední třídy.

Postrach konkurence

Mezi specifikacemi by se mohl ukázat 6,78palcový displej založený na AMOLED technologii a se zakřivenými okraji po obou stranách. Následně k němu ještě připojí Full HD+ rozlišení nebo 120Hz obnovovací frekvenci. Do vnitřní šasi nasadí čipovou sadu Dimensity 7200 od MediaTeku.

Paměťové konfigurace budou zřejmě připraveny dvě, kde k řešení 8/128 GB přidají také 12/256GB verzi pro náročnější uživatele. Zadní stranu můžou obsadit jen dva objektivy fotoaparátu (64 + 2 MPx) či článek baterie o velikosti 4 600 mAh, který pomocí kabelu bude podporovat technologii rychlého 66W nabíjení.

Ke všemu milovníci selfie fotografování se vpředu dočkají 16megapixelové kamerky. Závěrem lze dodat, že uživatelským prostředím má doprovázet operační systém Android 13 běžící pod nadstavbou FunTouch OS 13. Předběžně se v kuloárech hovoří o cenovkách po přepočtu v rozpětí 6 599 až 7 918 Kč.

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Android iQOO dokončuje pátého zástupce do řady Z7

reklama reklama