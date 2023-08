Budoucí Apple AirPods by mohly měřit mozkovou aktivitu

Zdroj: Apple

Apple tento měsíc podal u amerického patentového úřadu podal přihlášku, která obsahuje vylepšení pro budoucí sluchátka AirPods. Ta by totiž mohla umět měřit mozkovou aktivitu.

AirPods na steroidech

Jak toho chce Apple dosáhnout? Sluchátka by měla mít po celém těle rozmístěné drobné elektrody, které by byly schopné snímat různé biosignály.

„Biosignály měřené nositelným elektronickým zařízením mohou mimo jiné zahrnovat elektroencefalografii (EEG). V některých provedeních mohou být měřeny další biosignály, jako je elektromyografie (EMG), elektrookulografie (EOG), elektrokardiogram (EKG), galvanický kožní odpor (GSR), puls objemu krve (BVP) atd., „říká Apple. Patent také uvádí, že by mohly být měřící elektrody umístěny na stopce sluchátka, čímž by mohl uživatel měření aktivovat dotekem/stiskem stopky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o patent podaný velice čerstvě, není zde žádná záruka, že se tato funkcionalita do sluchátek opravdu dostane. Je jasné, že tato funkce by byla jistou technologickou výzvou. Apple by musel vyvinout opravdu miniaturní snímací elektrody pro zajištění snímání, což by jistě nebylo jednoduché. Na druhou stranu se jedná určitě o zajímavý nápad, který, pakliže by se Applu podařilo vyvinout potřebnou měřící technologii, by jistě přinesl zajímavé využití při sledování našeho zdraví.

Zdroj: phonearena.com

