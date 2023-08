Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Meta si pohrává s placenou verzí, respektive možností, kdy si uživatelé mohou platit Meta Verified. Dostanou odznáček ověření a několik drobných funkcí navíc, ale nic podstatného, co byste používali každý den. Zjevně se začíná pracovat na novinkách, které mají nalákat.

Meta Verified bude stát zřejmě 399 Kč [aktualizováno]

Přednost pro Meta Verified?

Instagram spadá mezi sociální sítě, kde si můžete zakoupit ověřený účet, byť je s tím spojeno právě i nějaké ověření osoby. V aplikaci pro Android se objevují části kódu, které naznačují, že právě uživatelé s Meta Verified budou mít dedikovanou sekci. Uživatelé si totiž budou moci nechat zobrazit příspěvky jen od ověřených účtů, nebo těch, které mají Meta Verified.

Zatím ale není jasné, jak se bude tato sekce chovat. Instagram na ní stále pracuje. Nepředpokládáme, že by se jednalo o nějaký filtr pro sledované účty, že by se vám zobrazil obsah jen od těch, co mají Meta Verified. Spíše předpokládáme, že i tento typ obsahu bude řízen algoritmicky a uvidíte obsah i od těch, co nesledujete.

Bude se asi jednat o formu propagace pro ty, co se rozhodli si zaplatit za takový typ účtu. Jen je otázkou, jestli zde bude zájem běžných uživatelů sledovat tento typ obsahu. Navíc cena Meta Verified můžet být pěkně vysoká, pokud chcete ověřený účet na Facebooku i Instagramu současně. Navíc stále není dostatek funkcí, aby obhájily výši předplatného.

Zdroje: twitter.com, neowin.net

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Instagram chystá funkci spojenou s Meta Verified

reklama reklama