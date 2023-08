Avast: Třetina Čechů nezná VPN, dalších 37 % ji nikdy nepoužilo

Zabezpečte svou domácí síť: Odjíždíte na delší dobu? Doporučujeme vypnout váš domácí router, zejména pokud nemáte žádná zařízení chytré domácnosti, která by musela zůstat připojená. Nevyužitý router může být snadným terčem pro kyberzločince, kteří by se tak mohli dostat do vaší domácí sítě a kompromitovat ji. Pokud musíte router nechat zapnutý, ujistěte se, že má aktualizovaný firmware a je zabezpečený silným, unikátním heslem.