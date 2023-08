WhatsApp testuje ověření účtu pomocí přístupových klíčů

Zdroj: Dotekománie

V nedávném článku jsme vás informovali o tom, že WhatsApp testuje možnost přihlásit se ke svému účtu pomocí emailu. To by byla jistě skvělá alternativa pro ty, kdo se nechtějí přihlašovat skrze své telefonní číslo. Nyní je na obzoru další možnost ověření, která by přístup k vašemu WhatsApp účtu činila zase o kus bezpečnějším.

WhatsApp testuje novou bezpečnostní funkci

Možná jste již zaslechli pojem passkeys, Google Password Manager, nebo prostě jen přístupový klíč. Jedná se o nový bezpečnostní trend zabezpečení přístupu k internetovým účtům. Tento nový způsob se zavázaly přinést společnosti Google, Apple a Microsoft. V souvislosti s tímto novým způsobem ověřování se také mluví o budoucnosti bez hesel. Jak jistě všichni víme, hesla jsou velmi citlivé údaje, která jsou relativně lehce zneužitelná.

Metoda ověření skrze přístupový klíč je mnohem bezpečnější. Využívá naše biometrická data (otisk prstu, sken obličeje atd.) a k samotnému klíči, respektive jeho celé délce, není jednoduché se dostat. Část klíče (neveřejná část) je totiž uložena v zařízení uživatele, jako je telefon, nebo počítač, a druhá část klíče je uložena na straně poskytovatele služby. Abychom se mohli přihlásit do platformy, která tento způsob ověření nabízí, musíme se ověřit biometrickými údaji, například otiskem prstu, a jedině tak získáme druhou část klíče.

WhatsApp se rozhodl prozkoumat tuto oblast zabezpečení a v beta verzi aplikace pro Android s číslem sestavení 2.23.17.5 můžeme najít první známky tohoto snažení. Pomocí této nové funkce by tak aplikace dostala další vrstvu zabezpečení. Jak je patrné ze screenshotu z testovací verze aplikace, WhatsApp by mohl umožnit ověřit přístup do aplikace, respektive k našemu účtu, právě skrze přístupový klíč. Přístupový klíč by byl uložen v platformě Google Password Manager, který můžeme využít již dnes v prohlížeči Chrome pro správu a přístup k uloženým heslům. Vzhledem k tomu, že se jedná o funkci, která je ve fázi vývoje, není v tuto chvíli jasné, kdy by se mohla dostat mezi běžné uživatele.

Zdroj: wabetainfo.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články WhatsApp testuje ověření účtu pomocí přístupových klíčů

reklama reklama