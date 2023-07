Získejte sluchátka Lenovo LP11 BT5.0 True Wireless za super cenu [komerční článek]

Používáte starší drátová sluchátka? Pořízení nový bezdrátových nemusí být záležitost za tisíce korun. Dnes si představíme velmi zajímavou koupi a to model Lenovo LP11 s Bluetooth 5, který vás přijde jen na pár stovek a to hned za dva kusy produktu. To už určitě stojí za zvážení.

Sluchátka Lenovo LP11 za super cenu

Nová bezdrátová sluchátka od Lenovo nesou název LP11 a jejich cílem je přinést další alternativu na stále rostoucí se trh. Design nového modelu je velmi elegantní a tím to nekončí. Lenovo se snaží zaujmout také svými funkcemi.

Sluchátka nabídnou Bluetooth 5.0 technologii a dosah až 10 metrů od zařízení. Pro dostatek energie poslouží dobíjecí pouzdro s kapacitou baterie 300 mAh. Pouzdro lze dobít přes USB-C rozhraní.

Ve výbavě nechybí inteligentní potlačení šumu ANC, dotykové ovládání, nebo hlasový asistent. Ergonomický design zajistí, že sluchátka skvěle padnou do ucha. Sluchátka jsou kompatibilní jak se zařízeními Android, tak iOS.

Specifikace:

Lenovo LP11 Model: LP11

Barva: černá / bílá / růžová ( volitelně )

) Verze BT: BT 5.0

Bezdrátový dosah: ≤10m (bez překážek)

Nabíjecí box: 300 mAh

Baterie sluchátek: 40 mAh (na sluchátko)

Rozsah frekvenční odezvy: 20Hz – 20KHZ

Nabíjecí port: USB-C

Redukce šumu: Ano

Impedance: 32Ω

Protokol podpory: A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Funkce: Dotykové ovládání / Automatické přizpůsobení / HD volání / Rychlé nabíjení

Velikost balení: 9,3 x 9,53 x 3,6 cm

Hmotnost balení: 70 g

Pokud vás sluchátka zaujaly, pak neváhejte, zakoupit je můžete ZDE za cenu 9,99 EUR (zhruba 246 Kč) včetně daně a dopravy zdarma.

