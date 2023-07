Xperia 1 V – stále stejně jiná [recenze]

Xperia 1 V; zdroj: Dotekománie

Sony už pár let tradičně vydává nový top model pod označením Xperia 1, a letos tomu není jinak a máme tu novou Xperii 1 V. V pořadí již pátá “jednička” si stále na první pohled drží svůj unikátní design a v mnohém i unikátní funkce. Letos tu máme navíc zcela nový snímač Exmor T. Jak novinka fotí? Jak obstojí v dnešní konkurenci?

Konstrukce

Xperia 1 V vypadá téměř úplně stejně jako předchůdce. Rozměry zařízení také zůstaly zachovány a stále se jedná o velmi vysoký telefon s 6,5palcovým displejem. Menší změna se udála na zádech. Krom toho, že zmizel jeden ToF snímač, tu máme odlišnou texturu skla. To je nyní vroubkaté a na dotek mi připadalo, že je pogumované. Díky tomu tak telefon v ruce neklouže a otisky prstů se zde také nezachytí.

Nové jsou i barevné varianty. K dispozici bude platinová stříbrná, černá a khaki zelená. My testovali poslední zmíněnou. Když jsem právě tuto barvu vybalil z krabičky, myslel jsem si, že mi poslali na test černou. Odstín zelené je totiž opravu velmi mírný a při nedostatku osvětlení vypadá telefon spíše jako černý. Rámečky jsou také vroubkované a matné.

Kvalita zpracování je výborná, jen ten design už zkrátka působí trochu zastarale. Už vloni jsem zmiňoval na dnešní dobu velké rámečky nad a pod displejem a letos se v tomto ohledu žádné zmenšení nekoná. Na jednu stranu si tímto drží Xperia určitou unikátnost, na druhou stranu bych si moc přál, kdyby Sony už konečně inovovalo. Jedinou změnou je letos odebrání notifikační LED diody.

Nelíbí se mi také příliš velký otvor pro telefonní reproduktor. Za poslední rok jsem u mnoha telefonů viděl tuto škvíru opravdu miniaturní. Na Xperii je to stále poměrně velká dírka, kde se udržuje nečistota z kapsy.

Čtečka otisků prstu je již tradičně u Sony umístěna na boku v tlačítku pro odemčení. Každý rok jsem kritizoval problém, že se velmi rychle deaktivuje při neúspěšných pokusech (pokud máte třeba ruku v kapse a párkrát o ni zavadíte) a je pak nutné zadat PIN. Letos konečně výrobce vyslyšel moje prosby a v nastavení systému si můžete zapnout rozpoznávání prstu až po stisknutí tlačítka. Tím pádem už neúspěšné pokusy v kapse omylem neuděláte. Na druhou stranu pořád bych možná dnes radši viděl čtečku v displeji.

Dále je to pak stejné, jako vloni a v minulých letech. Vibrační (haptická) odezva je výborná, chválím přítomnost tlačítka pro focení na boku zařízení, které je navíc příjemně vroubkované. Samozřejmě tu pak máme voděodolnost a také skvělé stereo reproduktory.

Na horní straně se pak nachází dokonce velmi netradiční otvor, který už u jiného top modelu nenajdeme. Tím mám na mysli prostor pro připojení drátových sluchátek skrz 3,5mm jack. Osobně jsem však už nenašel v dnešní době bezdrátové pro tento konektor využití, jeho přítomnost se ale určitě může hodit. A to samé lze pak říci o slotu na paměťové karty microSD na spodní straně, kterou navíc vysunete pouze nehtem, jak už to tak u Sony roky bývá.

Jistou zajímavostí je pak třeba také fakt, že minimálně námi testovaný kousek je vyrobený v Japonsku, tedy v domovině tohoto výrobce. Balení je pak velmi minimalistické, krabička je opravdu tenoučká a uvnitř naleznete jen samotný telefon. USB-C kabel byste tu stejně jako vloni hledali marně.

Displej

Sony si i v tomto ohledu stále drží svůj unikátní 4K displej (rozlišení 1644 x 3840 pixelů). Frekvence zobrazení je 120 Hz a letos už si dovolím kritizovat za fakt, že frekvence není dynamická. Pokud si nastavíte 120 Hz, displej poběží stále na 120 Hz, i když se na obrazovce nic nehýbe. Zde už je schopna konkurence klesnou třeba i na 1 Hz. Navíc výchozí nastavení je frekvence 60 Hz. Maximální jas už také trochu strádá v porovnání s konkurencí.

Při prvním uchopení mi přišlo už také trochu zvláštní, že displej není téměř vůbec zaoblený a také v něm není žádný výřez nebo průstřel. Jinak tu máme stále velmi kvalitní kalibraci barev, podporu HDR nebo ochranu v podobě Gorilla Glass Victus 2.

Hardware

Procesorem je nový Snapdragon 8 Gen 2 a Sony letos slibuje, že telefon by se již neměl tolik přehřívat. Pocitově telefon opravdu nebyl nikdy tak teplý, i když jsem ho nechal nahrávat 10 minut 4K 120fps HDR video. Po této době ale nahrávání vypnul, že prý potřebuje vychladnout.

Specifikace Xperia 1 V

displej: 6,5 palců, 4K, OLED, 120 Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12 GB

úložiště: 256 GB + microSD

SIM + eSIM

Android 13

Foťáky: zadní – 52 MPx (24mm), OIS 12 MPx, (16mm) 12 MPx, (85-125mm), optický zoom, OIS přední – 12 MPx

3.5mm jack, stereo

IP68

čtečka otisků prstů

5G, WiFi 6E, GPS, Glonass, Beidou, Galilelo, QZSS, Bluetooth 5.3

rozměry: 165 x 71 x 8,3 mm; 187 gramů

baterie: 5000 mAh + 30W USB C, bezdrátové nabíjení

Výdrž baterie

Baterie o kapacitě 5000 mAh zajišťuje v praxi opravdu velice solidní výdrž. Tohle Sony umí, optimalizace výdrže je znát. V praxi si myslím, že pro spoustu uživatelů nebudou dva dny provozu problém. Trochu mě překvapilo, že výrobce v systému stále ponechal hloupé omezení, které vám při 5 procentech baterie a méně zakazuje používat foťák.

Nabíjení probíhá maximálně výkonem 30 W a za půl hodiny nabijete zhruba 50 procent baterie, což je dnes takový standard.

Fotoaparát

Xperia 1 V nabízí zcela nový snímač nové generace Exmor T. V praxi se výrobci podařilo využít dvě vrstvy pro tranzistory nad sebou, díky čemuž slibuje až dvakrát lepší výkon za slabého osvětlení. Senzor nabízí rozlišení 52 MPx, pro účely 4:3 fotografií využívá ale jen 48 MPx, které následně vytvoří 12MPx snímky. To je mimochodem poprvé, kdy máme u Xperie 1 více než 12 MPx.

Zbylá sestava zůstala beze změny – máme tu teleobjektiv s posuvným zoomem s přiblížením od 3,5 do 5,2 s rozlišením 12 MPx a ultra širokoúhlý snímač se stejným rozlišením. Naopak marně byste nyní hledali ToF senzor, který se používal pro bokeh, nyní ho nahradila AI.

A jak novinka fotí? Výrobce výrazně zapracoval na nočním režimu, který zde konečně je přítomen (ačkoliv manuálně ho vynutit nelze). HDR bylo z mých zkušeností zřejmě také vylepšeno, vůbec není špatné. Jen je škoda, že pokud chcete fotit zároveň do JPEG a RAW, musíte se obejít bez HDR. Příklad, jak to bez HDR vypadá, můžete vidět níže:

Výsledné snímky vynikají věrným barevným podání, které je navíc velmi konzistentní napříč všemi snímači. Stejně jako vloni jsou na můj vkus občas stíny tmavší, než bych očekával, což lze vidět třeba na fotce Týnského chrámu. Foceno na automatiku do JPEGu. Níže pak vidíte postupně snímky focené ultra širokoúhlým, hlavním snímačem a teleobjektivem s přiblížením 3,5 a 5,2. Teleobjektiv ale samozřejmě zvládá i všechny hodnoty přiblížení v tomto intervalu.

V noci jsem měl možnost porovnat výkon fotoaparátu s Xiaomi 13 Ultra (článek zde), a jakkoliv hlavní snímač je na podobné úrovni, to samé už nejde říct o ultra širokoúhlém a teleobjektivu. Ty jsou bohužel znatelně horší.

Samotný teleobjektiv bohužel opravdu zůstal beze změn. Už vloni jsme ho mírně kritizoval za občas neostré a ne tak detailní snímky, a to se nezměnilo. Skoro mi přijde možná ještě o maličko horší, zvlášť když jsem nyní viděl, co dokáže konkurence. Teleobjektiv v noci pak dělá ze světelných zdrojů hvězdičky. Upozorňuji, že čočka byla perfektně čistá před každým focením. Zkrátka se ukazuje, že dedikovaný snímač bez posuvného zoomu je stále lepší řešení, a proto ho všichni ostatní používají.

Nahrávání videa můžete provádět ve třech aplikací od výrobce – Photo Pro, Video Pro a Cinema Pro. To je trochu matoucí a běžný uživatel může být ztracen. V základu je nejjednodušší natáčet přes výchozí aplikaci Photo Pro na automatiku. Zde bych ale upozornil, že ve výchozím stavu telefon netočí v HDR a dynamický rozsah videa je tak mizerný. Jednoznačně doporučuji aktivovat nahrávání do HDR a ideálně využít i aplikaci Video Pro. Točit můžete dokonce až do 4K 120 fps HDR, což chválím a video pak vypadá skvěle.

Software

Sony stále slibuje jen 3 roky aktualizací, což je na telefon za 34 tisíc korun prostě šeredně málo. Dnes konkurence i u střední třídy slibuje kolikrát delší podporu.

Optimalizaci systému nicméně skoro bych řekl už tradičně musím pochválit, je výborná. Telefon šlape jako hodinky a vše je perfektně rychlé a plynulé. Potěší také téměř čistý Android bez masivní nadstavby.

Zhodnocení

Tohle není jen tak ledajaký fotomobil. Chcete vytáhnout mobil z kapsy a pořídit skvělou fotku? Novou Xperii si nekupujte, na to existuje mnoho lepších voleb. Jste fanoušek Sony, rádi použijete pro focení mobilem třeba i stativ a všechno si manuálně nastavíte při focení do RAW? Pak bych o Xperia 1 V uvažoval.

Jinak bohužel je to stále velmi exotický telefon. Design už je opravdu okoukaný a ve srovnání s konkurencí zastaralý, softwarová podpora jen tři roky je málo na telefon za 34 tisíc korun, inovací celkově oproti předchůdce je minimum, displej by si také zasloužil už vyšší jas nebo variabilní obnovovací frekvenci a mohl bych pokračovat.

Přesto vše, pokud se rozhodnete své peníze utratit za tuhle Xperii, dostanete kvalitně zpracovaný telefon se solidní výdrží baterie a pochválit musím také výbornou optimalizaci software. Jistě vás mohou potěšit i specialitky, co jinde už nenajdete, jako je 3,5mm jack nebo slot na microSD karty. A dostanete také super profesionální aplikace na focení a natáčení videa. A teď už je jen na vás, zda si budete chtít se zmíněnými nedostatky za Xperii si připlatit.

Klady

unikátní a zároveň už zastaralý design

kvalitní zpracování

perfektní optimalizace systému

profesionální aplikace na focení a tlačítko spouště

solidní výdrž baterie

někomu se jistě může hodit 3,5mm jack nebo slot na microSD karty

Zápory

unikátní a zároveň už zastaralý design

minimum inovací oproti předchůdci

velmi vysoká cena

fotoaparát nenaplnil očekávání, především teleobjektiv

jen tříletá softwarová podpora

displej nemá variablitní frekvenci obnovení

