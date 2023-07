Threads, konkurence pro Twitter, se spustí 6. července

Zdroj: Dotekomanie.cz

Twitter si prochází asi nejtěžším obdobím, když vezmeme v potaz zavedené limity a také změnu u klienta TweetDeck. To nejvíce ovlivňuje nejaktivnější uživatele, zdroje informací a velmi aktivní účty. Sice se nabízí mnoho alternativních sociálních sítí, ale ty zatím nepřesvědčily masy. Navíc s nárůstem počtu uživatelů zaznamenávají nestabilitu. Silnější konkurence by měla přijít již tento pátek.

Threads aneb zvláštní hybrid

Právě o aplikaci Threads se mluví již nějakou dobu. Jde v podstatě o textovou verzi Instagramu, přičemž právě s touto sociální sítí je velmi spojena. Například některé změny v účtu nebo v nastavení budou možné jen v Instagramu. Bude ale do jisté míry fungovat i samostatně. Na Threads nelze pohlížet jako na kompletně samostatnou sociální síť.

Při prvním spuštění nebo zaregistrování dojde k převzetí většiny nastavení z Instagramu, což se týká i účtů, které sledujete. To ale můžete odmítnout. Můžete sledovat i rozdílné účtu na obou sociálních sítích, ale například blokování nějakého účtu na jedné se automaticky dotkne i druhé sítě.

Co je ale podstatnější, tak se brzy dočkáme integrace jiných sociálních sítí, konkrétně federované sítě. To znamená, že jsou více méně otevřené a decentralizované do jisté míry. Jinak řečeno, bude možné sledovat například účty na Mastodon přímo v aplikaci Threads. Novinka má tedy ambici se stát lídrem v této oblasti, ale je zde mnoho proměnných. Vše bude záležet na rychlosti adopce a také na nejaktivnějších uživatelích.

Sice to zní vše dobře, ale podobných pokusů zde bylo už hodně a nemusí vyjít. Navíc Threads vlastní Meta, takže se můžeme poměrně rychle dočkat záplavy reklam, předplatného, algoritmického zobrazování obsahu a dalších vlastností, které jsou na Facebooku a Instagramu. Threads má již svou vlastní stránku, která zatím láká na spuštění, přičemž budou k dispozici jen aplikace pro Android a iOS. Měla by vzniknout i webová verze, ale zatím není jasné, kdy se tak stane. Bez ní asi nelze očekávat masivní rozšíření. Než dojde ke spuštění, můžete navštívit oficiální stránku threads.net.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama